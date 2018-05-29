Sanat Sokağı Ramazan’da da dopdolu

Sanatsal etkinliklerin hat safhada yaşandığı sokak, Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi'nden, Fotoğraf Müzesi’ne kadar birçok yeri barındırıyor.

Sanat Sokağı’nda bir hobi dükkanı bulunan Bedriye Karakaya, burada sanat malzemeleri satışı yapıyor. Karakaya dükkanı ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sanat malzemeleri satışı dışında isteğe bağlı olarak evdeki mobilyaları boyadığını, yine eski eşyaları geri dönüşüme kazandırdığını ifade etti.

Bedriye Karakaya, Malatya’nın sanata ve yaptıklarına ilgili ve iştahlı olduklarını belirtti.

Antika masa boyamadan bahseden Karakaya, “Çok güzel bir uğraş ve çok zevk alarak yapıyorum” dedi.

Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi ise çocukları ağırlamaya devam ediyor. Çocuklarla beraber yetişkinlerin de sıkça ziyaret ettiği müze içerisinde bulunan eski oyuncaklarla oldukça dikkat çekiyor.

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