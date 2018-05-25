Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Ramazan Gecelerinde Ali Kınık konseri yapılacak

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan 28 Mayıs’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı Fuar Alanı'nda Ramazan Geceleri ve Ali Kınık konseri düzenleyeceklerini söyledi. 

Ramazan Gecelerinde Ali Kınık konseri yapılacak

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan 28 Mayıs’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı Fuar Alanı'nda Ramazan Geceleri ve Ali Kınık konseri düzenleyeceklerini söyledi. 

25 Mayıs 2018 Cuma 14:22
Ramazan Gecelerinde Ali Kınık konseri yapılacak

Saat 22.00’de düzenlenecek etkinliğe ve konsere tüm Malatyalıları davet eden Başkan Yılan, programda çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti. 

“Ramazan Çarşısında stant açtık” 
Başkan Yılan, Ülkü Ocakları olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen Ramazan Çarşısı'nda bir stant açtıklarını ifade ederek, “Bütün Malatyalıların Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan’ın ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizler Ülkü Ocakları olarak Malatya Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu fuar alanında Ülkü Ocakları standımızı açmış bulunmaktayız. Standımız Ramazan ayı boyunca burada hemşehrilerimize hizmet verecektir. Standımıza yoğun bir ilgi var bu yoğun ilgiden dolayı Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10:00’da fuar alanında düzenlenen Ramazan gecelerinde bir etkinliğimiz olacak. Gecede Ali Kınık konserimiz ve çeşitli etkinliklerimiz olacak buradan bütün hemşehrilerimi bu geceye davet ediyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEmrah YılanRamazan Geceleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar hem öğreniyor hem hizmet veriyor
Kadınlar hem öğreniyor hem hizmet veriyor
8'inci Uluslararası Film Festivali başvurularına adım adım
8'inci Uluslararası Film Festivali başvurularına adım adım
Tire'den 50 öğrenci Malatya'ya uğurlandı
Tire'den 50 öğrenci Malatya'ya uğurlandı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim