10 Şubat 2017 Cuma

PROJE HAZIR…

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçeye yapılacak olan sanayi sitesi ile alakalı projenin hazır olduğunu müjdeledi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:29
PROJE HAZIR…

  Darende’de yapılması planlanan sanayi sitesi ile ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser esnaflarla istişarelerde bulundu. Darende ilçesinde yapımı ile büyük bir eksikliği giderecek olan sanayi sitesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Eser, projenin hazır olduğunu söyledi.

DÜZENLİ YAŞAM KÜLTÜRÜ
  Esnaflarında onay vermesi ile bu projenin Darende’ye kazandırılacağını ifade eden Eser, “Tüm sanayi esnafımızın bir arada olacağı, her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri projemiz hazır. Yeni iş yerleri esnaflarımızın hem ekonomik olarak daha fazla gelişmeleri, hem de sistemli ve düzenli bir yaşam kültürün oluşmasını sağlayacaktır” diye konuştu.
Toplantıda söz alan sanayi esnafı da mevcutta dağınık alanlarda hizmet verdiklerini belirterek, sanayi sitesinin açılması ile daha düzenli bir alanda olacaklarını söyledi.apple-converted-space"> 
Toplantıya Başkan Eser’in yanı sıra Başkan Yardımcıları Savaş Kazancıoğlu, Ahmet Delibaş ve çok sayıda sanayici esnafı katıldı.

HABER MERKEZİ
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