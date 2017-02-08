Malatya’ya özgü paçalı güvercinler kıyasıya yarışacak. 1 Mart’ta başlayıp 30 Temmuz’a kadar devam edecek olan “Uzun Mesafe Paçalı Güvercin Uçuş Yarışması”na sadece Malatya paçalıları katılacak. Yarışma hakkında bilgiler veren Amatör Balıkçılar ve Güvercin Severler Derneği Başkanı Yakup Yakut, BUSABAH’a konuştu.

Malatya’ya özgü güvercin olan Malatya paçalıları için bir yarışma düzenleyeceklerini açıklayan Amatör Balıkçılar ve Güvercin Severler Derneği Başkanı Yakup Yakut, yarışmaya sadece Malatya paçalı güvercinlerinin katılacağını söyledi.

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Yarışmanın 1 Mart’ta başlayıp 30 Temmuz’a kadar devam edeceğini dile getiren Başkan Yakut, şunları kaydetti:

“Paçalı güvercinleri evinden 50 kilometre uzaklıktan bırakacağız. Eğer güvercin evini bulabilirse sahibi ödülü alacak. Bu yarışma için birinci, ikinci ve üçüncüye ödüllerimiz var. Ödüllerimizin miktarı da yarışma katılımına göre değişecek. Şimdilik birinci olan güvercinin sahibine bin TL, 2’nciye 500 TL, 3’üncüye ise 250 TL ve kupa verilecek. Ancak bu ödüllerin değeri katılım fazlalaşırsa artacak. Yarışmamız 1 Mart’ta başlayacak ve 30 Temmuz’da sona erecek. Yarışmamıza başvuru süresi ise bu ayın 15’inde başlayıp Mart ayının 15’ine kadar devam edecek. Yarışmada hakem heyetimiz olacak. Güvercin atılmadan önce güvercini kaşeleyecek ve sonra güvercin salınacak. Eğer güvercin evini bulabilirse sahibi yarışmayı kazanacak. Bizler güvercinleri Kömürhan Köprüsü’nde bırakacağız.”

KATILIM ÜCRETİ 100 TL

Yarışmaya katılacak olan paçalı güvercinlerin niteliğini de söyleyen Başkan Yakut, “Paçalı güvercinin ayağında bulunan paça uzunluğu 10 santimetreden yukarısı olmalı. Bu yarışmaya ayağında 10santimetreden fazla paçası bulunan tüm güvercinler katılacak” diyerek, yarışmaya katılım ücretinin de her güvercin başı 100 TL olduğunu söyledi.

AMACIMIZ HEYECANI YÜKSELTMEK

Yakut, amaçlarının para kazanmak olmadığını dile getirerek, “Amacımız neşemizi artırıp, heyecanı en yüksek seviyeye artırmak. Güvercin beslenmenin bazı amacı olmalı. Mesela bazıları güvercinlerini uçurur, ‘takla atsın, uçsun yeter’ der. Bazıları güvercinlerini bıraktığı zaman ‘evimi bulsun’ der. Biz de bunları bir araya getirip Malatya paçalı güvercinlerinin var olan ününü daha da yaygınlaştırmak. Çünkü bizim güvercinlerimiz sadece Malatya’ya özgü güvercinleri” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL