Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından “Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu bir konferans düzenlendi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şefik Şengün, Genel Sekreter Ercan Turan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek, Belediye Meclis üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri, kurum kuruluş temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Konferans programının açılış konuşmasını yapar Genel Sekreter Ercan Turan, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi tarih’ dediğini kaydederek, 100 yıl öncesiyle 100 yıl sonrasında benzerlikler görüldüğünü söyledi.

Daha sonra sözü Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan aldı. Armağan, milletinin kalbine tahtını kuranların hiçbir zaman unutulmadığını ifade ederek, Sultan Abdülhamid’in 99. ölüm yıldönümünde olunduğunu belirtti.

BU BİR AYIP

“100 sene sonra bile insanlar Sultan Abülhamid’ten bir şeyler öğrenmek için çırpınıyorsa o insanın hakikaten millet büyüğü olduğu tescil edilmiş demektir” diyen Armağan, “Kafamız ikiye bölünmüş durumda; bir taraftan diyoruz ki bu böyle değil ama öbür tarafta da bunu bir şekilde okumak zorundayız. Bu bir ayıptır. Bu ayıbı Milli Eğitim Bakanlığımızdan hassaten gidermesini, temizlemesini; TV’lerde de dile getirdim; bu millete layık olduğu tarihi layık olduğu şekilde okutmasını istiyoruz. Bu bizim en tabii hakkımız. Hele hele 15 Temmuz gibi bir milli irade zaferi gerçekleştikten sonra buna her zamankinden daha fazla hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ve diyoruz ki bu milletin gerçek tarihini bu millete okutun” diye konuştu.

MASON LOCALARINI KAPATACAK

Sultan Abdülhamid’ten önce 1875 yılında Sultan Abdülaziz’in başına getirilenleri anlatan Armağan, şunları kaydetti:

“Tanzimat’tan itibaren büyük bir mücadele var. Tanzimat, Osmanlıyı Batılılaştırma ve Osmanlı kimliğini Batılılar için en zararsız hale getirmek ve Osmanlıyı Batı içerisinde eritmek üzere programlanmış bir çabaydı. Buna bir takım tepkiler olduysa da Tanzimatın uygulamaları Abdülhamid’in babası Abdülmecid devrinde de buna devam etti. 1839’dan itibaren bu ülke su alan bir gemi. Bu sular işte birikecek birikecek Abdülaziz devrine kadar gelecek. Abdülaziz sonunda o deli gömleğini yırtmak için bir çaba içine girecek, yırtmaya çalışacak; Mason localarını kapatacak; belli bir takım erken İttihatçılar, işte Namık Kemal’ler, Mithat Paşa’lara karşı mücadele içine girecek ve dümeni tekrar Osmanlı Padişahı kendisi kullanmaya kalkacak. Bakın her zaman dümeni kendisi kullanmaya kalkan, emperyalizmin gözünde düşürülmeye aday bir yöneticidir. Kim ki dümene geçip, ‘hayır, bu ülkeyi ben kendim idare edeceğim, sizin isteğiniz doğrultusunda idare etmeyeceğim, bu ülkenin başına bu ülkenin yerli bir kaptanını geçireceğim’ dediğiniz anda tehlikeli ülke sınıfına dahil oluyorsunuz. İşte o tehlikelerden bir tanesini Sultan Abdülaziz yaptı, bunların üzerine gitti fakat 1875 yılında ekonomik bir operasyon sonucu Osmanlı Ekonomisi çökertildi.”

MENDERES’İN AFFI İÇİN BASKI YAPILIYORDU

Çarpıcı bilgiler aktaran Armağan, Abdulaziz için yapılanları Menderes için de yapıldığını kaydederek, “Farkında değilsiniz belki çoğunuz. Menderes’i idamdan 1 gece önce zehirli iğne yaparak ağzından köpükler getirilerek, bir avuç hapı birden atmış, intihar etmiş süsü vermek istediler. ‘Bakın işte bu kadar sevdiğiniz, peşinden gözyaşı döktüğünüz Başbakan, intiharı gerçekleştirmek gibi bir Müslümanın asla yapmaması gereken bir hareketi yaptı, işte görün sizin bu kadar bel bağladığınız Başbakan budur’ diye millete bunu göstermek istediler. Ama son anda bir askerin onun durumunu erken fark etmesiyle apar topar bir doktor geldi ve doktor midesini yıkayınca intihar süsü verdikleri bu oyun bozuldu. O sırada bazı yerlerden Menderes’in affı için baskı yapılıyordu. Ola ki affederler, ola ki idamdan kurtulur diye bir gece önce intihar süsüyle öldürmeye kalktılar. Bir avuç hap yedi deniliyor. Nasıl kullanacak kardeşlerim? Her gün tepeden tırnağa çırılçıplak soyuluyor, üstü didik dikik aranıyor, koğuşta tutuluyor, koğuş da tekrar elden geçiriliyor, kontrol ediliyor ondan sonra tekrar giydirilip içeriye konuluyor” diye konuştu.

SULTAN ABDÜLHAMİD’İ OKUDUK

Merhum 8.Cumhurbaşkanımız ve hemşerimiz Turgut Özal’la ilgili bilgiler de aktaran Armağan, şöyle konuştu:

“Turgut Özal, yine Malatyamızın bir ‘Battalgazi’sidir bana göre; Türkiye’nin ufuklarını açmış olan büyük bir Cihangir’dir; Türkiye’de kimsenin düşünmeye dahi cesaret edemediği şeyleri takır takır kırıp bu milletin önünü açmış bir insandır. Allah rahmet eylesin. İşte Özal diyor ki; çocuktum, dedem bizim evde kalıyordu; okuldan geldim, dedem bana dedi ki bugün ne okudun? Sultan Abdülhamid’i okuduk. Birden diyor dikkat kesildi, neyi okudunuz Sultan Abdülhamid’den? Bütün öğrendiğim her şeyi anlattım diyor. İşte şöyle zalim bir padişahmış, böyle müstebidmiş, despotmuş, ülkeyi batırmış, soymuş soğana çevirmiş, her şeyi diyor bize böyle öğretiyorlar. Dedem diyor ordan kükredi, yalan dedi. Bunların hepsi yalan. Ben dedeme biraz çıkışarak ‘dede sen mi iyi bileceksin kitap yazanlar mı... Hadi ordan’ dedim; fakat dedem ‘onlar yalan Abdulhamid öyle bir padişah değil’ dedi dedem… Biraz böyle çıkışarak.. Fakat diyor dedem, ‘onlar yalan Abdulhamid öyle bir padişah değil’ diye… Bu konuşmayı vefatından 38 gün önce yapıyor Turgut Özal. İnternete de ben verdim. Birçok siteden bunu açıp kendi ağzından dinleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ