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Onların ödülü Kudüs oldu

‘Kudüs’ temalı sanat ve kültür yarışmasında dereceye giren ve Kudüs seyahatiyle ödüllendirilen 24 öğrenci, Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle Kudüs’e gitti. 24 öğrencinin yanı sıra öğretim üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve rehberlerden oluşan toplam 76 kişilik kafile, uçakla İstanbul üzerinden Kudüs’e uğurlandı.

Onların ödülü Kudüs oldu

‘Kudüs’ temalı sanat ve kültür yarışmasında dereceye giren ve Kudüs seyahatiyle ödüllendirilen 24 öğrenci, Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle Kudüs’e gitti. 24 öğrencinin yanı sıra öğretim üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve rehberlerden oluşan toplam 76 kişilik kafile, uçakla İstanbul üzerinden Kudüs’e uğurlandı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:24
Onların ödülü Kudüs oldu

Kudüs gezisine katılan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Şiir, makale ve resim yarışmalarıyla Kudüs ruhunun canlı tutulması gerçekten çok önemlidir, bizler gündemimizde Kudüs’e ne kadar çok yer verirsek Kudüs özgürlüğe o kadar yakındır. Kudüs’e kültürel bir gezi düzenleyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEDEN 12 KİŞİ KATILDI

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Külekçi, “İnönü Üniversitesinden toplam 12 kişi bu geziye katılıyoruz, kazasız belasız gidip gelmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Yeşilyurt Belediyesine bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gezinin her açıdan faydalı ve verimli geçeceğine inandığını ifade eden İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fetullah Zengin’de, “Kudüs temalı bilgi ve kültür yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize Kudüs ziyaretinde eşlik edeceğiz, gezinin çok faydalı geçeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Selman Gümüş ise, “Gerçekten çok kutlu bir yolculuk yapıyoruz, bende çok heyecanlıyım, inşallah herkese nasip olur” dedi.

Ensar Ünal isimli bir öğrenci ise, “Katıldığımız sınavda sunduğumuz eserler dereceye girince Yeşilyurt Belediyesi bizleri Kudüs seyahatiyle ödüllendirdi. Kudüs’e gitmek çok güzel bir duygu, geziyi düzenleyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kafilede yer alanlar dualarla Kudüs’e uğurlandı.

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
KudüsGeziMuhtar Ali Yiğit
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