7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 28 Nisan’da kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde 6 Mayıs’a kadar devam edecek fuarda 350 yazar ve 400 yayınevi kitapseverlerle buluşmaya başladı.

Fuarın açılışının ardından ilk gün Malatya’daki kitapseverlerle buluşan yazarlardan biri de Yusuf Samet Çakır oldu. Sadece fuarın ilk günü Malatya’da bulunan Yazar Çakır, saat 13.00’te imza saati gerçekleştirirken saat 15.00’te ise söyleşide bulundu.

Yusuf Samet Çakır, ‘Gönülhane’ ve ‘O İş Öyle Değil’ kitaplarının yazarı, aynı zamanda ‘Nüktedan’ Dergisi’nin de Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyor.

Kitap Fuarı’nda Yusuf Samet Çakır BUSABAH’a konuştu. Kitaplarından ve dergicilikten bahseden Çakır şu ifadeleri kullandı:

“DÜNYADA YAPILMAMIŞ BİR ŞEY OLSUN İSTEDİM”

“İlk şiir kitabım ‘Gönülhane’yiyazarken dünyada yapılmamış bir şey olsun istedim. Şiirsel öykü diye bir şey ortaya çıkardım. Kitaptaki bütün karakterler şair. Gönülhane kitabımda şiirlere odaklandım.

İkinci kitabım ‘O İş Öyle Değil’ ise 3 ciltlik bir kitap; ilk cildi çıkarmış olduk inşallah diğerlerini de çıkaracağım. Bu kitabımda insanı, vefayı, özlemi anlattım.

Kitaplarımın yanı sıra dergiciliğe de değinecek olursam, dergicilik kültürümüz az. Biz çıkarmış olduğumuz ‘Nüktedan’ dergisi ile dergicilik kültürünü insanlara empoze etmeye çalışıyoruz. Nüktedan topluma dergiciliği aşılıyor. Önemli olan kırmadan, dökmeden anlatabilmek ve kitap okumada farkındalık oluşturabilmektir.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi