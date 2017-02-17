Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından “80.Yaşında Hüseyin Karatay’ın Yazarlığı ve Sanat Anlayışı” Paneli düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Yazar Hüseyin Karatay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları, şube müdürleri, kurum kuruluş temsilcileri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, çok değerli bir büyüğü, bu toprakların yetiştirdiği bir yazarı, bir düşünce adamını, Sayın Hasan Hüseyin Karatay’ı sağlıklı bir şekilde aralarında gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Daha sonra panele geçildi. Panelin moderatörlüğünü de yapan Yazar Ahmet Sait Akçay, Hüseyin Karatay’ın yaklaşık 50 yıllık bir yazınsal macerası olduğunu vurgulayarak, Karatay’ın, dönemin atmosferine de uygun olarak tezli romanlar yazdığını kaydetti.

HAYIRLI UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUZ

Panel programının düzenlenmesinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek sözlerini başlayan Yazar Adil Akkoyunlu ise, “Genelde adettir, her yerde ölmüş olan insanların arkasında bir vefa borcu olarak işte şöyle iyiydi, böyle iyiydi; şunu yapmıştı, bunu yapmıştı diye programlar tertiplenir. Biz, Hüseyin Karatay hocamıza sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Yani bir insan hakkında program yapmak için ölmesini beklemek hoş bir şey olmasa gerek. İşte bunu Malatya Büyükşehir Belediyesi kırdı, yaşayan bir insanı anmak için bir program hazırladı. Bunun için ayriyeten teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Hüseyin Karatay, gerçekten üzerinde durulması, üzerinde çalışılması, tezler hazırlanması gereken bir şahsiyet” diye konuştu.

İsmail Söylemez de Hüseyin Karatay’ın hayatını anlatarak eserlerinin geniş tahlillerini yaptı.

“SÜRGÜN ÖĞRETMEN” ROMANIYLA TANIDIM

Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç de, “Hüseyin Karatay, bir kuşağın olduğu gibi benim de rahatlıkla Hocam diyebileceğim bir büyüğüm, bir ağabeyim” diyerek şunları kaydetti:

“Bir kuşağın yetişmesine öncülük etti, hepimiz onun eserlerini gerçek anlamda okuyarak kendimizi yetiştirdik, kendimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Ben Hüseyin Karatay’ı ‘Sürgün Öğretmen’ romanıyla tanıdım. O zaman ortaokul öğrencisiydim. Kanalboyu’ndaki Malatya Atatürk Ortaokulu’nda okuyordum. Çok beğendiğim ‘Sürgün Öğretmen’ romanının yazarı olan Hüseyin Karatay’ın Malatya’da yaşadığını bilmiyordum o dönem. Ama birkaç kez Sürgün Öğretmen’i okuduğumu hatırlıyorum. Çünkü o dönemde çok fazla sayıda eser yoktu. Tabi sonradan Sürgün Öğretmen yazarının Malatya’da yaşadığını öğrenmek benim için büyük bir sevinç kaynağı olmuştu. Çünkü ben de kendimce bir şeyler yazmaya çabalayan bir öğrenciydim, artık lise öğrencisiydim. Edebiyat dergilerine ürünler gönderiyordum.”

HANGİ YAZARIN TEZİ YOK?

Hüseyin Karatay’ın çok önemli bir romancı olduğunu söyleyen Kekeç, “Yetişmemizde emeği geçen Hüseyin Karatay’ın ötesinde aynı zamanda değer atfederek konuşmamız gereken bir romancıdan bahsediyoruz. Hüseyin Karatay, çok önemli bir romancı. Bunu, hasbelkader edebiyatla ilgilenen biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu. Programın sonunda Hüseyin Karatay, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara hediye edilen yeni eseri Antikacı’yı da okurlarına imzaladı.

HABER MERKEZİ