Öğrenme Şenliği Başlıyor

100 stant 200 kurs merkezi yer alacak

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen “4. El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Öğrenme Şenlikleri” bugün kapılarını açıyor. Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında bugün başlayacak ve 13 Mayıs sona erecek olan fuar hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan El Emeği Göz Nuru Fuarında bir yıl boyunca kurs merkezlerindeki kursiyerlerin emek vererek yaptıkları eserler sergilenip, satışa sunulacağını söyledi.

PERFORMANS ETKİNLİKLERİ OLACAK

“Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleşecek olan El Emeği Göz Nuru Sergisi bugün saat 14.00’te açılacak” diyen Akın, şunları kaydetti:

“200 Kurs Merkezi sergide yer alacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından organize edilecek olan etkinlikte 100 stant alanında 200 kurs merkezi yer alacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren sanat merkezlerindeki kurslar ve semt konaklarında kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl içerisinde yapmış oldukları ürünler ile Milli Eğitim müdürlüklerine bağlı kurs eğitim merkezlerinde, ilçe halk eğitim merkezleri ve çıraklık okullarında yapılan çalışmalar sergilenip, satışa sunulacak. El Emeği Göz Nuru Sergisinde; mefruşat ve el sanatları ürünleri, hat, tezhip, ebru, heykel, resim gibi eserlerinin sergilenip satışa sunulacak. 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşen olan sergide, kursiyerlerin sahne performans etkinlikleri olacak. El Emeği Göz Nuru Sergisi, her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyarete açık olacaktır.”

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