Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fotoğraf bölümü 11, 12 ve 13. sınıf öğrencilerinin kendi objektiflerinden hayata bakış açılarını yansıttıkları 54 adet fotoğraftan oluşan ‘Penceremden Fotoğraf’ Sergisine Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı.

MALATYALILARI DAVET ETTİ

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oğuz Tapan, Erbakan Vakfı Malatya Şube Başkanı Mücahit Erbakan, Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Mehmet Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışından sonra konuşan Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Mehmet Şimşek, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenciler tebrik ederek, tüm Malatyalıları sergiyi gezmeye davet etti.

2 GÜN AÇIK KALACAK

Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fotoğraf öğretmeni Nuray Cansu, ise sergi hakkında bilgiler vererek, “Bu sergimizde okulumuz 11, 12 ve 131 sınıf öğrencilerimizin objektiflerinden hayata bakış açılarını yansıttığı fotoğraflar yer almaktadır. Sergide, portre, siyah beyaz ve deneysel fotoğraflar sergileniyor. Öğrencilerimiz 1. dönemin başından beri hem derslerde işlediğimiz teknikler hem de dışarıda öğrendikleri teknikleri kullanarak bu fotoğrafları çektiler. Sergimiz iki gün açık kalacak. Tüm Malatyalıları bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA