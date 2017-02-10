10 Şubat 2017 Cuma

Öğrencilerden fotoğraf sergisi

Malatya Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fotoğraf sergisi açtı. 2 gün boyunca açık kalacak olan sergideki fotoğraflarda, hayata olan bakış açısı konu alındı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:52
Öğrencilerden fotoğraf sergisi

  Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fotoğraf bölümü 11, 12 ve 13. sınıf öğrencilerinin kendi objektiflerinden hayata bakış açılarını yansıttıkları 54 adet fotoğraftan oluşan ‘Penceremden Fotoğraf’ Sergisine Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı.

MALATYALILARI DAVET ETTİ
  Serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oğuz Tapan, Erbakan Vakfı Malatya Şube Başkanı Mücahit Erbakan, Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Mehmet Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışından sonra konuşan Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Mehmet Şimşek, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenciler tebrik ederek, tüm Malatyalıları sergiyi gezmeye davet etti.

2 GÜN AÇIK KALACAK
  Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fotoğraf öğretmeni Nuray Cansu, ise sergi hakkında bilgiler vererek, “Bu sergimizde okulumuz 11, 12 ve 131 sınıf öğrencilerimizin objektiflerinden hayata bakış açılarını yansıttığı fotoğraflar yer almaktadır. Sergide, portre, siyah beyaz ve deneysel fotoğraflar sergileniyor. Öğrencilerimiz 1. dönemin başından beri hem derslerde işlediğimiz teknikler hem de dışarıda öğrendikleri teknikleri kullanarak bu fotoğrafları çektiler. Sergimiz iki gün açık kalacak. Tüm Malatyalıları bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya