Erbakan Vakfı Malatya İl Başkanlığı olarak, Necmettin Erbakan’ın vefatının 6.yıldönümü münasebetiyle sergi açtıklarını belirten Vakıf İl Başkanı Mücahit Erbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Çakır’ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Erbakan, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İYİ ANLAMAK LAZIM

Etkinlikten dolayı Erbakan Vakfı İl Başkanı ve yönetimini tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, vefat yıldönümü dolayısıyla güzel bir sergi düzenlendiğini söyledi. Merhum Necmettin Erbakan’ın 30-40 yıl öncesinden ortaya koyduğu siyasi görüşlerin, bugün ortaya çıktığını belirten Başkan Çakır, “Bu tür şahsiyetleri iyi anlamak lazım. Bunların izlemiş olduğu siyaseti, çizgiyi ülke adına koymuş oldukları mücadeleleri çok iyi görmek lazım. Bunlar önümüzdeki dönemlerde de siyaseten daha az hata yapılmasının sağlanmasını da aslında ortaya koyuyor. Siyasete ve günümüze ışık tutan, birlik ve beraberlik adına, ülkenin geleceği adına, nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde birer cümle ile de olsa çok veciz sözler var. Dolayısıyla Erbakan Hocamız ülkemizde yetişen çok önemli devlet ve siyaset adamlarından bir tanesidir. Rahmetle anıyoruz. Güzel izler bıraktı, büyük hedefler bıraktı. Büyük ve güçlü Türkiye’yi her zaman özleyen bir siyasetçiydi” şeklinde konuştu.

Sergideki fotoğraf ve resimleri tek tek inceleyen Başkan Çakır, ayrıca vatandaşlarla da sohbet etti.

HABER MERKEZİ