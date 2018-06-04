24. Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında ‘’Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ adı altında düzenlenecek fotoğraf yarışmasının Yeşilyurt’un tanıtımına büyük destek vereceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bir ülkenin, kentin veya ilçenin dış dünyaya anlatılmasının en güzel yolu sanatsal çalışmalardır. Mutlu insanların yaşadığı şirin ilçemizin bütün yönleriyle tanıtılması amacıyla düzenlediğimiz 24. Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında fotoğraf severleri de Yeşilyurt’la buluşturuyoruz. Türkiye çapında yakından tanınan fotoğrafçılarımızın da katılımıyla 20 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek ‘Mutluluk’ temalı ulusal fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Yarışmadaki temel amacımız; ilçemizin doğal güzellikleri, zenginlikleri ve hemşerilerimizin yaşam tarzlarının mutluluk temasıyla harmanlanıp sanatsal bir etkinlikle anlatılmasıdır. İlçemizde misafir edeceğimiz fotoğraf tutkunları ilçemizden insan manzaraları, doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, yerleşim alanları ve tarımsal ürünlerimizi kadraj altına alacaklar. Bu fotoğraflar gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli eserler olarak arşivlerdeki yerini alacak ve tarihi niteliğe sahip olacaklar. Fotoğraf tutkunları bir yandan farklı fotoğraf karelerini yakalamak adına çaba sarf ederken diğer taraftan ilçemizin farklı özelliklerine bire bir şahit olacaklar” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un tüm yönleriyle tanıtılmasının ekonomik, sosyal, ticaret ve kültürel hayata olumlu yansımaları olacağını hatırlatan Çınar, “Yeşilyurt’un bütün alanlarda kalkınması ve gelişimi açısından 7/24 esasıyla çalışırken, diğer taraftan ilçemizin sosyal dokusu, doğal atmosferi, yeşil alanları, kültürel zenginlikleri ve tarihi yerlerinin tanınırlık seviyesini artırmaya ayrı bir önem veriyoruz. Daha önce ‘Yeşilyurt Her Mevsim Güzel’ isimli fotoğraf yarışması düzenlemiştik ve ilçemizin dört mevsim güzelliklerini gün yüzünü çıkarmıştır. ‘Mutluluk’ temalı ulusal düzeyde fotoğraf yarışmamızda bu faaliyetlerimize büyük destek verecek önemli bir sanatsal bir etkinliktir. Tüm fotoğraf tutkunlarını Yeşilyurt’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın teknik şartnamesinin Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesinden açıklandığını aktaran Mehmet Çınar, “Yarışmamıza katılmak isteyenler çektikleri fotoğraflarını yesilyurtbel.tr@gmail.com adresine gönderebilirler.Yarışmanın seçici kurulu tarafından 26 Haziran 2018 tarihinde yapılacak geniş kapsamlı değerlendirmelerin ardından dereceye giren fotoğraflar ve yarışmacılarımızı kendi internet sitemizden açıklayacağız. Yarışma sonunda dereceye girecek birinci yarışmacıya 3 bin 500 TL, ikinci ve üçüncüye 3 bin TL, Mansiyon dalında 250 TL, özel ödül 200 TL ve sergileme alan fotoğraflar için 250 TL para ödülü takdim edeceğiz. Yarışmanın ödül törenini 24. Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivali kapsamında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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