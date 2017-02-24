24 Şubat 2017 Cuma

MUHTEŞEM GÖSTERİ

İnönü Üniversitesi’nde sahne alan Devlet Halk Dansları topluluğunun gösterisi büyük beğeni topladı.

24 Şubat 2017 Cuma 12:05
MUHTEŞEM GÖSTERİ

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından İnönü Üniversitesi’nde bir gösteri düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şube Müdürü Nezir Kızılkaya, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

55 ÜLKEDE YAKLAŞIK BİN 500 GÖSTERİ
  Bu güne kadar 55 ülkede yaklaşık bin 500 gösteri düzenleyen Devlet Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ilk bölümünde çayda çıra, dınar ve zeybek halk oyunlarını sahnelendi. Halay oyunlarından oluşan potporinin ardından sanatçı Emin Yağcı'nın tulum ve kemençe dinletisiyle devam eden gösteride İnönü Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğunun çalışmalarıyla ilgili hazırlanan görseller de müzik eşliğinde aktarıldı.

Kafkas halk oyunları gösterimiyle sona eren programın sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Devlet Halk Dansları Topluluğu"na sunmuş oldukları güzel gösteriden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.

İHA
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