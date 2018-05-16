Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortak olduğu Burası Benim Yerim/MAFSAD Kitap Kafe Projesi çerçevesinde Milli Egemenlik Ortaokulu’nda model uçak kursu açıldı.

Model uçak rehber öğretmenleri Aliekber Korkut ve Ergün Kutlu tarafından gerçekleştirilen eğitimlere öğrenciler ilgi gösteriyor. Aliekber Korkut ilk etapta proje kapsamında 15 kişilik bir gruba kurs açtıklarını ve kursiyerlerin çok istekli olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde İnönü İlkokulu’nda da model uçak kursu açmayı planladıklarını belirtti.

MODEL UÇAKLARI KEYİFLE YAPIYORLAR

Eğitimlere katılan öğrencilerden Rafet Bingöl model uçak yapmanın çok keyifli olduğunu ve derslerden sonra kendilerini rahatlattığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Bünyamin Mamur öğrencilerin bu tarz kursları çok sevdiğini ve model uçakları keyifle yaptıklarını belirtti. Mamur, bu imkanların oluşmasına vesile olan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, MAFSAD’a ve eğitimlerde görev alan model uçak rehber öğretmenlerine çok teşekkür ettiğini belirtti.

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