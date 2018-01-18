MEMLEKET HAVALARI BU KEZ ÖĞRETMENLERDEN!

Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesi bir açıklamalarda bulunan Koro Şefi İrfan Yılmaz, koro kurma çalışmalarında kendilerine destek olan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya teşekkür etti. Koronun Malatya kültürüne katkı sunacağını belirten Yılmaz, “Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri tarafından, memleket havaları seslendirerek, bir konser gerçekleştireceğiz. Korumuzun kurulmasında başta Malatya Valimiz Ali Kaban ve Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı ile müdür yardımcılarımız büyük destekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Malatyalı öğretmenler mesleklerinin yanı sıra, sanatçı kişiliklerini de halkımıza sunacaklar. Malatya Kültürüne katkı sunacağını düşünsümüz korumuz memleket türkülerini seslendirecek. Yurdumuz türkülerini seslendireceğiz, yani otuzu aşkın eser seslendireceğiz. Bir bölümü ise Malatya türkülerine ayırdık. Malatya plakası olan 44 kişilik koru kurduk. Bu projeyi yaygınlaştırmaya çalışacağız. 44 ilde konser vermeyi düşünüyoruz” dedi.Öğretmenler korusu daha sonra memleket havalarını seslendirdi. Konsere Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali tatlı ve vatandaşlar katıldı.



busabahmalatya.com