MAŞA VE KOCA AYI MALATYA'DA

Malatya Park AVM tarafından düzenlenen Maşa ve Koca Ayı etkinliğinde çocuklar sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları tarafından sunulan gösterilerle gönüllerince eğlendiler. Yarıyıl tatilinin de başlaması ile etkiliğe ilgi yoğun oldu.

Alışveriş merkezinin zemin katında oluşturulan platformda Koca Ayı'nın ağaç evi kuruldu, Maşa ve Koca Ayı maskotları da sahnede moderatör desteğiyle çocuklarla çeşitli aktiviteler yaparak minik ziyaretçilerle eğlendiler

Günde 2 seans şeklinde gerçekleştirilecek olan etkinliğin 28 Ocak’a kadar devam edeceği belirtildi.