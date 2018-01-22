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MAŞA VE KOCA AYI MALATYA'DA

Çocuklar tarafından sevilerek izlenen çizgi film karakterleri Maşa ve Koca Ayı Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldi.

MAŞA VE KOCA AYI MALATYA'DA

Çocuklar tarafından sevilerek izlenen çizgi film karakterleri Maşa ve Koca Ayı Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Ocak 2018 Pazartesi 12:37
MAŞA VE KOCA AYI MALATYA'DA

Malatya Park AVM tarafından düzenlenen Maşa ve Koca Ayı etkinliğinde çocuklar sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları tarafından sunulan gösterilerle gönüllerince eğlendiler. Yarıyıl tatilinin de başlaması ile etkiliğe ilgi yoğun oldu.

Alışveriş merkezinin zemin katında oluşturulan platformda Koca Ayı'nın ağaç evi kuruldu, Maşa ve Koca Ayı maskotları da sahnede moderatör desteğiyle çocuklarla çeşitli aktiviteler yaparak minik ziyaretçilerle eğlendiler

Günde 2 seans şeklinde gerçekleştirilecek olan etkinliğin 28 Ocak’a kadar devam edeceği belirtildi.

İHA

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Maşa Ve Koca AyıMalatya Park AvmMalatya
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