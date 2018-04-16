MALATYA’NIN VAZGEÇİLMEZİ

Mehmet Emin Doğan, kadayıf ustalığını babası ve amcalarının da yaptığını belirterek, “Kendimizi bildik bileli bu mesleği yapıyorum. Bu ocaklara boyumuz yetiştiğinden beri işin içerisindeyiz. Yaklaşık 25 sene oldu” dedi.

İÇERİSİNE UN VE SU KOYULUYOR

Tel kadayıf ve yassı kadayıfı ayrı ayrı anlatan Doğan, “Tel kadayıfın içerisine un ve su koyuluyor. İçerisinde tuz, şeker, maya hiçbir katkı maddesi yok. Aynı zamanda kullanılan unda ekmek unu değil. Biz Konya’da tel kadayıf için üretilen bir unu kullanıyoruz. Bu unun farkı da kadayıfa uygun olmasıdır. Bu uygunlukta unun oluşumunda kullanılan buğdaydan kaynaklanıyor. Başka un çeşitleri de var fakat şu an kadayıfa en uygun olan un Konya’dan gelen kadayıflık undur” şeklinde konuştu.

Önceki zamanlarda tel kadayıfın hamurunu büyük kazanlarda elle yoğurduklarını ifade eden Doğan, ”Çok yorucu olurdu. 10 senedir makinesi var ve hamurları makinede yoğuruyoruz. Biz göz kararı malzemeleri koyuyoruz. Makine de kıvamını tutturuyor. Makinelerimiz en son çıkan, dijital, Malatya üretimi bir ürün. Makinenin altında 3 tane ocak, hamur kazanı var; yapılan malzemeyi aktarıyoruz ve tel kadayıfı hazır hale getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

KADAYIF PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

Tel kadayıfın kilosunun 8 TL olduğunu söyleyen Doğan,“Kadayıfın evde pişirirken en önemli püf noktası, tepsiye ince döşenmesi ve şire miktarını ayarlamaktır” dedi.

Yassı kadayıftan da bahseden Doğan, “Yassı kadayıf başka şehirlerde de yapılıyor ama Malatya’da daha yoğun ve işin özü yapılıyor. Ancak asıl ana yurdu Suriye’dir. Ve Malatya’da yapılan Suriye’dekine uygundur. Yani birebir benzer. Bunun içinde 3 tane un var. Yine 3-4 çeşit mayalar var. Sıcak su ile hamuru yoğruluyor. Sıcak su seviyesi çok önemli ve ayarı tutturulmazsa kadayıf hiçbir şeye yaramaz. Kırılma yapar. Yassı kadayıfın döküm makinesi var. Eskiden sürahi ile döküyorduk şimdi ise makinesini kullanıyoruz. Bunun da fiyatı 8 TL” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“RAMAZAN AYI BİZİM OMURGAMIZ”

Kadayıf satışların iyi olduğunu ve talebin memnun ettiğini de belirten Doğan, “Hangi işte olursanız olun işinize saygı duyarsanız o işe talep olur. Ancak Ramazan ayında işlerimiz çok fazla artış gösteriyor. İnsanların omurgası neyse bizim de omurgamız Ramazanlıktır” diye konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi