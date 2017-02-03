Kendi imkanlarıyla çektikleri kısa filmde 15 Temmuz’un en etkileyici anlarını anlatan gençler, Şehit Ömer Halisdemir’in komutanı Zekai Aksakallı ile yaptığı telefon görüşmesini canlandırdıkları sahneyle izleyenleri duygulandırdı.

Çektikleri kısa film ile 15 Temmuz için düzenlenen Kısa Film Yarışması’na katılacaklarını kaydeden amatör tiyatrocu Ömer Konakçı, "Arkadaşlarımızla darbe gecesini canlandırmak istedik” dedi. Filmi 1 ay gibi bir sürede 20 kişilik bir ekiple çektiklerini ifade eden Konakçı, "Biz de o akşam sokaklara indik. Demokrasi nöbetlerine katıldık. Gerçekten Türk halkı bir destan yazdı. Biz de arkadaşlarımızla darbe gecesini canlandırmak istedik. Kendi imkanlarımızla 1 ay gibi bir sürede filmi çektik. 20 kişilik bir ekiple o kara geceyi tekrar yaşadık" dedi.



“Sahneleri canlandırırken ağlayan arkadaşlarımız oldu”

Türk halkının o kara geceyi bir daha yaşamaması ve gelecek nesillerin bu kötü olayı unutmaması için kısa filmi çektiklerini söyleyen Konakçı, “Filmde o gece yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatmaya çalıştık. Darbeci askerlerin halkın üzerine ateş açması, vatandaşların bayraklarla yürümesi ve insanların kendilerini dışarı nasıl attıkları gibi olayların yer aldığı filmde 9 dakika sürüyor. Filmde oynayan arkadaşlarım ve ben o gece yaşadıklarımızı yeniden yaşadık. Amatör olarak tiyatroculuk yapan ve ilk kez kamera karşısına geçen bir ekiple çektik filmi. Sahneleri canlandırırken ağlayan arkadaşlarımız oldu. Yaklaşık 1 ay gibi bir sürede çekimi, kurguyu ve seslendirmeyi yaptık. Bu filmi çekerken amacımız gelecek nesillere bir arşiv bırakmaktı. Daha sonra filmle ilgili olumlu tepkiler gelince, kısa film yarışmasına katılma gibi bir düşünce ortaya çıktı. Bakalım, inşallah bu filmle yarışmaya katılacağız" dedi.

İHA