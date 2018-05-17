Malatya ve birçok ilde Van kahvaltısı tanıtılıyor...

4 Mayıs’ta Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde açılan yöresel Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na katılan Cinta, Van Kahvaltı Konağı’nı ve Van kahvaltısını tanıtma fırsatı buldu. Cinta, başta Van otlu peyniri olmak üzere kavut, çörek ekmek, kara kovan balı ve tereyağı gibi ürünlerin sergilendiği fuarda, ziyaretçilere Van kahvaltısı hakkında bilgi verdi. Bu yıl yaklaşık 30 fuara katılım sağladığı fuarlarda meşhur Van kahvaltısını tanıtma fırsatı bulduğunu ifade eden Van Kahvaltı Konağı Sahibi Ahmet Cinta, “Van kahvaltısını Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen fuarlarda tanıttık. En son 4 Mayıs’ta Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde açılan yöresel Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na katılım sağlayarak, Van kahvaltımızın yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

Öte yandan Van’ın Edremit ilçesinde göl manzaralı Van Kahvaltı Konağı’nın 2’inci şubesini hizmete açtıklarını anımsatan Cinta, Ramazan ayında iftar saatlerinden, sahura kadar kahvaltı ve kafe bölümüyle hizmet verdiklerini söyledi.

Bu yıl içinde başlıca Diyarbakır, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta fuarlara katılan Cinta, Van kahvaltısının yöresel ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.

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