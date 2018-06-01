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Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları yayınlandı

09-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali yönetmelikleri ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesinden yayınlandı. 

Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları yayınlandı

09-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali yönetmelikleri ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesinden yayınlandı. 

01 Haziran 2018 Cuma 17:52
Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları yayınlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması' ve 'Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması' ana yarışma kategorilerinden oluşuyor. Festival kapsamında Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak ve sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00’a kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği bu kategoride ‘En iyi Film’e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. 

Ulusal yarışmada ayrıca 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Senaryo', 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Sanat Yönetmeni', 'Fahri Kayahan En İyi Müzik', 'Kemal Sunal Halk Ödülü' (En İyi Film), 'Jüri Özel Ödülü' (En İyi Film), 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', 'Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu', 'Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu' ve 'Türk Sinemasına Katkı Ödülleri' verilecek.

Bu yıl 09-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleştirilecek festivalde ulusal sinemaya katkı amacıyla festivalin ödüllerine yenileri de eklendi. Büyük Usta Lütfi Akad adına 'En İyi İlk Film Ödülü', 'Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü' ve 'FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödüllerinin 'verileceği festivalde ‘En İyi Kısa Film’e Kristal Kayısı Ödülü ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ikinci kısa film 3 bin, üçüncü kısa film ise 2 bin TL ile ödüllendirilecek.

Ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına malatyafilmfest.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFilm FestivalBaşvuru
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