“Malatya Perde Pilavı” üçüncü oldu

Yöresel, hamur işleri ve tatlı kategorilerinde 181 yemek, programa jüri olarak katılan ünlü gurmeler Emine Beder, Ayşe Tüter ve Elif Korkmazel tarafından değerlendirildi. Zorlu geçen bir değerlendirme sürecinin ardından jüri kararını vererek 3 kategoride ilk 3’e giren isimleri belirledi.

KATEGORİLER VE DERECELER

Hamur İşi kategorisinde Şehriye Acar “Çullu Börek” ile birinci, Özlem Nergis “Haşhaşlı Abazya Böreği” ile ikinci, Nuran Duman da “Kete” ile üçüncü oldu.

Yöresel Yemekler kategorisinde Şeyda Çabuk “Osmanlı Mutfağından Bal Kabağı Dolması” ile birinci, Maşallah Özdemir “Batman İçli Köfte” ile ikinci, Bahar Yılmaz da “Malatya Perde Pilavı” ile üçüncü seçildi.

Tatlılar kategorisinde Gülbahar Kınataş “Kalem Burma” ile birinci, Ayşe Şakar “Gümüşhane Yöresi Sarı Burma” ile ikinci, Hülya Kurt ise “Kocakarı Gıdığı” ile üçüncü oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar her akşam olduğu gibi bu akşam da çok güzel. Bu akşamın güzelliği yemek yarışması. Bağcılar bu konuda çok maharetli. Bazı lokantalardan buradan menüler alıp tescil edenler olduğunu biliyoruz. Yarışmaya katılan tüm ev hanımlarını tebrik ediyorum” dedi.

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