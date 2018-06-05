Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98756
ALTIN
191.901
DOLAR
4.6148
STERLİN
6.1607
EURO
5.3841

“Malatya Perde Pilavı” üçüncü oldu

Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul Bağcılar Belediyesi yemek yarışması düzenledi. 181 ev hanımının yaptığı yemekler ünlü gurmelerin lezzet testinden geçti. Yöresel Yemekler kategorisinde “Malatya Perde Pilavı” üçüncü oldu.

“Malatya Perde Pilavı” üçüncü oldu

Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul Bağcılar Belediyesi yemek yarışması düzenledi. 181 ev hanımının yaptığı yemekler ünlü gurmelerin lezzet testinden geçti. Yöresel Yemekler kategorisinde “Malatya Perde Pilavı” üçüncü oldu.

05 Haziran 2018 Salı 11:04
“Malatya Perde Pilavı” üçüncü oldu

Yöresel, hamur işleri ve tatlı kategorilerinde 181 yemek, programa jüri olarak katılan ünlü gurmeler Emine Beder, Ayşe Tüter ve Elif Korkmazel tarafından değerlendirildi.  Zorlu geçen bir değerlendirme sürecinin ardından jüri kararını vererek 3 kategoride ilk 3’e giren isimleri belirledi.

KATEGORİLER VE DERECELER

Hamur İşi kategorisinde Şehriye Acar “Çullu Börek” ile birinci, Özlem Nergis “Haşhaşlı Abazya Böreği” ile ikinci, Nuran Duman da “Kete” ile üçüncü oldu.

Yöresel Yemekler kategorisinde Şeyda Çabuk “Osmanlı Mutfağından Bal Kabağı Dolması” ile birinci, Maşallah Özdemir “Batman İçli Köfte” ile ikinci, Bahar Yılmaz da “Malatya Perde Pilavı” ile üçüncü seçildi.

Tatlılar kategorisinde Gülbahar Kınataş “Kalem Burma” ile birinci, Ayşe Şakar “Gümüşhane Yöresi Sarı Burma” ile ikinci, Hülya Kurt ise “Kocakarı Gıdığı” ile üçüncü oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar her akşam olduğu gibi bu akşam da çok güzel. Bu akşamın güzelliği yemek yarışması. Bağcılar bu konuda çok maharetli. Bazı lokantalardan buradan menüler alıp tescil edenler olduğunu biliyoruz. Yarışmaya katılan tüm ev hanımlarını tebrik ediyorum” dedi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYarışmaYemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hat ve kalem işi çalışması büyüledi
Hat ve kalem işi çalışması büyüledi
Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları yayınlandı
Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları yayınlandı
Ali Kınık konseri ilgi gördü
Ali Kınık konseri ilgi gördü

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim