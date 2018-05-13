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Malatya Defne Samyeli'yi ağırladı

Defne Samyeli Anneler Günü münasebetiyle Malatya'da annelerle bir araya geldi.

Malatya Defne Samyeli'yi ağırladı

Defne Samyeli Anneler Günü münasebetiyle Malatya'da annelerle bir araya geldi.

13 Mayıs 2018 Pazar 17:27
Malatya Defne Samyeli'yi ağırladı

Ünlü sanatçı Defne Samyeli Anneler Günü dolayısıyla Malatya Park AVM’de düzenlenen söyleşide Malatyalı annelerle bir araya geldi. 
Malatya Park AVM’de anneler günü coşkusu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikler çerçevesinde annelere çeşitli hediyeler verilerek annelerin günü kutlandı. 
Anneler günü kutlaması kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçısı Defne Samyeli düzenlenen söyleşide annelerle bir araya geldi. 
Burada konuşan sanatçı, Malatya’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek tüm annelerin anneler gününü kutladı. Söyleşide hayranlarından gelen soruları içtenlikle cevaplayan ünlü sanatçı, söyleşi sonunda hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 
Programda anneler günü dolayısıyla Defne Samyeli'ne karanfil hediye edildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDefne SamyeliSÖYLEŞİ
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