Malatya da 71 STK’nın destek verdiği Gönüllü Kardeşlik Platformu İsrail Parlamentosundaki (Knesset) yasama komisyonu tarafından Meclise getirilen ve Ezanın gece 23:00 ile Sabah 07:00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklayan kanun tasarısının onaylanmasına bir tepki gösterdi.Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetinde (MGTC) yapılan açıklamayı ‘Gönüllü Kardeşlik Platformu’ adına Adıyamanlılar Dernek Başkanı Melik Demirbay, gerçekleştirdi. Demirbay, “İsrail Meclisinde görüşülüp kanunlaştırılmak üzere 'gürültü kirliliğine neden olduğu' iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak bir tasarı hazırlanmıştır. Tasarının yürürlüğe girmesi için 16 Şubatta İsrail Meclisi Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması bekleniyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak Müslümanlardan gelen tepkiler üzerine kanunlaşmamıştı. Radikal bir hükumetin faşist unsurlarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun desteğiyle ezanı yasaklama çalışmaları, tehlike arz eden bir gelişmedir. Bütün dinlerin özellikle de Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik ırkçı bir girişimdir. Ezanın yasaklanması Müslümanların dini duygularını provoke etmenin yanı sıra ibadetlere ve dini sembollere yönelik kabul edilemez bir müdahaledir. Bu karar, hoşgörü ve dinlerin şehri Kudüs'te ezan sesleri ve kilise çanları arasında yüzyıllardır yaşayan Filistinlilerin örfünü ve haklarını çiğneyen, dünyadaki Müslümanların duygularını inciten ve ibadet özürlüğünün apaçık bir ihlalidir. Bu ihlal ve saldırıları asla kabul etmiyoruz. İsrail’in faşist ve diktatör yönetimini Müslümanlara karşı almış olduğu bu yersiz tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz. Anadolu topraklarında 18 yıl ezanı susturanların, 15 Temmuz da sela ve ezan okuyan müezzinlerimize saldıranların fikir babası olan Siyonist’leri tel’in ediyoruz. Ezan Müslümanların ve İslam’ın şiarlarındandır. Kimsenin bu ezanları susturmaya gücü yetmeyecektir” dedi.

İHA