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Malatya Antalya'da tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında, Malatyalılar Hemşehri Gecesi düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Sanatçıları Antalya’da Ramazan Gecelerine katıldı.

Malatya Antalya'da tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında, Malatyalılar Hemşehri Gecesi düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Sanatçıları Antalya’da Ramazan Gecelerine katıldı.

10 Haziran 2018 Pazar 16:04
Malatya Antalya'da tanıtıldı

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören hemşeri gecesinde Malatya kültürüne ait yöresel türküler seslendirildi. Gecede ayrıca MABESEM Tiyatro Sanatçıları Meddah ve ortaoyunu gösterisi yaptılar.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hemşehri geceleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Kültür Etkinliğini düzenledi. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören hemşeri gecesinde Malatya kültürüne ait yöresel türküler seslendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden 14 sanatçının katıldığı etkinlikle unutulmaz bir gece yaşandı. Vatandaşlar, yöreye ait türküler eşliğinde bol bol halay çekti. Malatya Büyükşehir Belediyesi sanatçıları Sena Altıntop, Meltem Türün ve Batuhan Kurt'un seslendirdiği birbirinden güzel eserler büyük alkış aldı. Gecede ayrıca MABESEM Tiyatro Sanatçıları Meddah ve ortaoyunu gösterisi yaptılar. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAntalyaTanıtımRamazan Geceleri
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