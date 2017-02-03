03 Şubat 2017 Cuma

“LİSELİLER DESTANI YAZIYOR”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle liseler arası "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması başladı. Birinci olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bir yurtdışı gezisine katılacak.

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:52
“LİSELİLER DESTANI YAZIYOR”

Bu anlamda şartname, tüm ortaöğretim kurumlarına gönderildi. Ayrıca genel ağ sitesi de www.tded.org.tr/liselilerdestaniyaziyor şartnameye ulaşılabiliniyor.

AMAÇ, BİLİNÇLENDİRMEK
  Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın ana amacı, gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek şeklinde ifade ediliyor.

  Yarışmada birinciler 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisi kazanacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye giren öğrencilere Dil ve Edebiyat Dergisi'nde yazı yazmak kaydıyla üniversite eğitiminde burs sağlanacak.

  Okullarda öğrenciler "Darbeler tarihi" konusunda bilgilendirilecek. Yazılar 28 Şubat -12 Mart 2017 tarihleri arasında toplanacak. Ödül töreni ise Temmuzda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bu kapsamda Malatya’dan da başvurular yapılabilinecek.

HABER MERKEZİ
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