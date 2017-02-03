Bu anlamda şartname, tüm ortaöğretim kurumlarına gönderildi. Ayrıca genel ağ sitesi de www.tded.org.tr/liselilerdestaniyaziyor şartnameye ulaşılabiliniyor.

AMAÇ, BİLİNÇLENDİRMEK

Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın ana amacı, gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek şeklinde ifade ediliyor.

Yarışmada birinciler 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisi kazanacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye giren öğrencilere Dil ve Edebiyat Dergisi'nde yazı yazmak kaydıyla üniversite eğitiminde burs sağlanacak.

Okullarda öğrenciler "Darbeler tarihi" konusunda bilgilendirilecek. Yazılar 28 Şubat -12 Mart 2017 tarihleri arasında toplanacak. Ödül töreni ise Temmuzda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bu kapsamda Malatya’dan da başvurular yapılabilinecek.

HABER MERKEZİ