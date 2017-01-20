Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından 20 Ocak Cuma günü “Anadolu'dan Türküler” konseri, 21 Ocak Cumartesi Mısra&Pena Şiir ve Müzik Dinletisi olarak düzenlenecek.

20 OCAK CUMA GÜNÜ

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği Korosu tarafından 20 Ocak Cuma günü ‘Anadolu'dan Türküler’ konulu bir konser düzenlenecek. Şef Yaşar Büyükyolcu yönetimindeki konser, saat 19.00’da Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.

21 OCAK DİNLETİ

21 Ocak Cumartesi günü ise yine MABESEM tarafından şiir ve müzik dinleti programı gerçekleştirilecek. MABESEM bünyesindeki gitar, tiyatro ve ses eğitimi kursiyerleri tarafından düzenlenecek olan Mısra&Pena Şiir ve müzik dinletisi ise saat 19.00’da Sanat Merkezi Salonu’nda yapılacak. ‘Anadolu'dan Türküler’ konseri ile Mısra&Pena Şiir ve müzik dinletisinin ücretsiz sunulacağı ve tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ