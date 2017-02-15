27 yıl önce hobi olarak başladığı eski eşya biriktirme sevdasını, zamanla değerli antika eşyalarına yönelten Zafer Yiğitcan, açtığı mağazada koleksiyonunu satışa çıkardı. Antika meraklısı Yiğitcan, koleksiyonunda aralarında 150 yıllık Osmanlı dönemi eşyaları da olmak üzere, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un çıkardığı Sebilüreşat Dergisi, 1965 yılına ait bir motosiklet, eski dönem paraları, yaklaşık 85 yıllık tahta kayak takımı ve yazılı Türk basınına ait gazete ve dergi gibi önemli eşyaları sergiliyor.

ANTİKACI ZAFER

Çevresinde ‘Antikacı Zafer’ olarak tanınan Zafer Yiğitcan, eski eşya biriktirme sevdasının ailede dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini söyleyerek, “Bu bende bir hastalık oldu. Ben sabah dükkanı açtığım zaman, diyorum bugün nasıl bir obje gelecek, nasıl bir malzeme gelecek, o heyecanla, o hevesle bekliyorum. Gelen eşyayı önce temizleyip severim, sonra karşıma koyar bir çay, kahve içerek seyrederim” dedi.

OSMANLI BEŞİKLERİ, MOTOSİKLET, BİSİKLET…

Biriktirdiği eşyaların zamanla evine sığmadığını ve bir dükkan açmak zorunda kaldığını dile getiren Zafer Yiğitcan, “Bu işe hobi olarak başladım. 27 yıldır eski eşya biriktiriyorum. Eşyalar eve sığmayınca ben de burayı açmak zorunda kaldım. Burada eşyaları satıyorum. Biriktirdiğim eşyalar arasında Osmanlı objeleri ve Cumhuriyet dönemi eşyaları var. En az 50 senelik eşyalar. 100 - 150 senelik Osmanlı tüfeklerimiz var yine. Sandıklar, bakır objeler, saray köşeliği, Osmanlı bebek beşikleri, 1965 model motosiklet ve bisiklet gibi bir koleksiyonumuz mevcut” diye konuştu.

AŞK BÖYLE BAŞLADI

Biriktirdiği eşyaların birçoğunu il dışından temin ettiğini belirten Antikacı Zafer, “Eşyaların birçoğunu il dışından temin ettim. Zamanla biriktirdim bunları, şimdide satmaya başladım. Ama bu konuda Malatya zayıf. Bir batı gibi değil, batı daha aktif. Gençlerde bir ilgi alaka olduğunu söyleyebilirim. Objelerin fiyatları değişiyor. Bu bizde bir hastalık oldu. Ben sabah dükkanı açtığım zaman, diyorum bugün nasıl bir obje gelecek, nasıl bir malzeme gelecek. O heyecanla, o hevesle bekliyorum. Gelen eşyayı alıp önce bir temizlerim, daha sonra da severim. Karşıma koyar, karşısında bir çay, kahve içerim. Temizliğini yaptıktan sonra tezgaha koyarım. Dedem rahmetlik para koleksiyonu yapardı. Babam rahmetli o da hem tespih, hem kalem koleksiyonu yapardı. Biz de onlardan gördük ve bu sevgi, bu aşk başladı. Geçmişte atalarımızın kullandığı, dedelerimizin kullandığı eşyaları şimdi gençlere sunuyoruz. Onların ilgi ve alakasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.