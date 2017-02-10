10 Şubat 2017 Cuma

“Kız Kurusu Gül Hanım” sahnelenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) yeni bir oyun sahneleyecek. ‘Kız Kurusu Gül Hanım’ adlı oyun, 10 Şubat Cuma günü saat 19.00’da seyirciyle buluşacak.

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:07
“Kız Kurusu Gül Hanım” sahnelenecek

  ‘Kız Kurusu Gül Hanım’ adlı oyun sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda sahnelenecek tiyatro oyunu, ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak.

VATANDAŞLAR DAVET EDİLDİ
  Federico Garcia Lorca’nın “Kız Kurusu Gül Hanım” adlı eseri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri’nin (MABESEM) usta öğreticilerinden Hatice Görgeç tarafından tiyatroya uyarlandı. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yürütülen tiyatro etkinlikleri kapsamında 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 19.00’da sahnelenecek tiyatro oyununa tüm vatandaşlar davet edildi.

 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya