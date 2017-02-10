‘Kız Kurusu Gül Hanım’ adlı oyun sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda sahnelenecek tiyatro oyunu, ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak.

VATANDAŞLAR DAVET EDİLDİ

Federico Garcia Lorca’nın “Kız Kurusu Gül Hanım” adlı eseri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri’nin (MABESEM) usta öğreticilerinden Hatice Görgeç tarafından tiyatroya uyarlandı. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yürütülen tiyatro etkinlikleri kapsamında 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 19.00’da sahnelenecek tiyatro oyununa tüm vatandaşlar davet edildi.

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