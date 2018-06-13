Kısa filmcilere büyük destek!

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene ilk defa gerçekleşmesi planlanan TRT Kısa Film Yapım Desteği, 3 ayrı projeye 10’ar bin TL doğrudan yapım desteği sağlarken, diğer yandan da proje aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yönetmenlerinin kendi filmleri üzerinde uzmanlarla çalışma ve yapacakları sunum sonrası projelerine destek bulmalarını hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl kısa film kategorisinde çeşitli yenilikler yaptıklarını ve bu yeniliklerin kısa filmciler tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandığını hatırlatan Festival Direktörü Suat Köçer, Malatya Film Platformu’na eklenecek kısa film yapım desteğiyle festivalde bu yıl ayrı bir heyecan ve coşkunun yaşanacağını ifade etti. TRT Kısa Film Yapım Desteği için başvuruların kısa bir süre içinde başlayacağını belirten Köçer, başvurular sonucunda ön jüri tarafından belirlenen 10 projenin finale kalacağını ve festivalde ana jüri karşısına çıkacak bu filmler arasından seçilecek 3 filmin de destek almaya hak kazanacağını söyledi. Köçer, ayrıca Malatya Uluslararası Film Festivali olarak kısa filmlere yönelik yeniliklere devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

MALATYA SİNEMACILARI YETİŞTİRECEK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Uluslararası Film Festivali, ülkemiz sinema sektörünün çekim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye’nin köklü kurumlarından olan TRT’nin festivalimize ve dolayısıyla sinemaya verdiği desteği son derece anlamlı buluyor, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin TRT gibi saygın bir kurumla işbirliği yapıyor olmasından da büyük mutluluk duyuyoruz. TRT’nin geçtiğimiz yıldan itibaren her yıl uzun metraj bir projeyi üstlenecek olması ulusal sinemamızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu yıl kısa film projelerinin yarışacağı TRT Kısa Film Yapım Desteği’nin festivale ayrı bir coşku katacağına ve geleceğin sinemacılarını yetiştirmede de önemli bir misyon üstleneceğine yürekten inanıyorum” dedi.

TRT’DEN DESTEK

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise kurum olarak ulusal sinemaya katkıyı öncelikli hedefleri arasında tuttuklarını söyledi. TRT’nin son yıllarda yurtiçi ve yurtdışı film festivallerinde etkin biçimde rol aldığını belirterek bu kapsamda ülkemizin önde gelen film festivallerinden olan Malatya Uluslararası Film Festivali ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıldan başlayarak Malatya Film Platformu’nda ulusal uzun metraj dalında bir yapımın desteğini üstlendiklerini hatırlatan Eren, bu yıldan itibaren de benzer bir desteği kısa film dalında sağlayacaklarını söyledi. Film festivallerinin sinemanın gelişimine olan katkılarına dikkat çeken Eren, geçtiğimiz yıl Malatya Uluslararası Film Festivali’nde pek çok etkinlik düzenlediklerini ve etkinliklerin bu yıl daha da zenginleşerek devam edeceğini belirtti. Eren, Türkiye’deki film üretimini önemsediklerini ve bu bağlamda pek çok vesileyle yerli yapımlara yapım/gösterim desteği sağladıklarının altını çizerek, ulusal sinemaya olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

BAŞVURULAR 20 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Öte yandan TRT Kısa Film yapım desteği için başvurular 20 Haziran’da başlayacak. Kısa filmciler başvurularını festivalin resmi web sitesi olan http://www.malatyafilmfest.org.tr‘den yapabilecek.

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