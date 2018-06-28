Kent Konseyi, Rahmi Akıncı İlkokulu ile buluştu

Malatya Rahmi Akıncı İlkokulu’nda düzenlenen konferansa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Okul Müdürü Veysel Güler ve öğretmenler katıldı.

Birçok yerde ‘Kent Konseyi ne yapar ve yapısı nedir?’ gibi sorularla karşılaştığını ifade eden Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, daha önce Kent Konseylerinin Yerel Gündem 21 adıyla faaliyet gösterdiğini söyleyerek, “Yerelin gündemini oluşturmak, yerelin sorunlarını ortaya çıkarmak, yerelde büyümeyi, kalkınmayı ve yaşam refahını artırmayı amaçlayan bir yapı olarak çalışmalar yapmıştır” dedi.

2 BÜYÜK YAPI

Çobanoğlu, Kent Konseylerinin iki büyük yapısının olduğunu ve bunlardan birinin meclisler diğerinin ise çalışma grupları olduğunu belirterek, “Meclisler yüzlerce veya binlerce kişinin üye olmuş olduğu büyük gruplardır. Malatya Kent Konseyinde Kadın, Çocuk, Gençlik ve Engelliler Meclisi yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Okul Müdürü Veysel Güler, “Bu çalışmalarda Kent Konseyi’nin büyük etkisi olduğunun farkındayız. Malatya Kent Konseyi hiçbir ayrım yapmadan halkı bir arada tutan ender kurumlardan bir tanesi. Bu güzel çalışmalardan dolayı Malatya Kent Konseyine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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