Kadınlar hem öğreniyor hem hizmet veriyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Yeşiltepe Semt Konağı’ndaki bayan kuaförlüğü kursu önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Yeşiltepeli bayanlardan yoğun ilgi gören kursta uygulamalı eğitim yapılıyor. Usta öğretici Nebahat Yiğit, 4 yıldır kursu düzenlediklerini kaydederek, “Ortalama bir kurs dönemi 9 ay sürüyor. Ücretsiz olarak halkımıza hizmet veriyoruz. 2.5 aylık eğitim sonrası kursiyerlerimiz vatandaşlarımızın kuaför ihtiyaçlarını burada ücretsiz olarak karşılayabilecek duruma geliyorlar. Mevcut 13 öğrencimle 5 aydır bölge insanına ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Ayrıca şu an Ahmet Parlak İlkokulundan kız öğrencilere kuaförlük desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yeşiltepe Semt Konağı’nda 11.00 ile 13.00 saatleri arasında ücretsiz bayan kuaförlük hizmeti verdiklerini belirten Nebahat Yiğit, “Temel eğitimden sonra kursiyerlerimiz uygulamalı olarak mesleği öğrenmiş oluyorlar. Vatandaşlarımız da ücretsiz olarak bu hizmeti almış oluyorlar. Burada yetişen kursiyerlerimiz, bayan kuaförlerinde iş bulup çalışıyorlar. Kendi çocuklarının saçlarını yapmak için öğrenmeye gelenler de oluyor” bilgisini verdi.

Yiğit, başlangıcından günümüze kadar 60 kursiyere eğitim verdiğini açıklayarak eğitimler sonunda Halk Eğitimi Merkezi belgesi verdiklerini de belirtti.

HABER MERKEZİ

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