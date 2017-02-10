Yeşilyurt Belediyesi, toplumdaki okuma ve araştırma alışkanlığını artırmak adına farkındalık oluşturmak için, sadece kadın yazarların öyküleriyle katılabilecekleri “Kadın Yazarlardan Hikâyeler” başlığı altında yarışma düzenleyecek. Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesindeki Kadın Meclisinin katkı sağladığı yarışma, kadınların yazmaya ve edebiyata ilgisini artırmak, teşvik etmek ve edebiyata kadın yazarların katılımını sağlamayı hedefliyor.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, yarışmaya katılmak isteyen 18 yaşından büyük kadın yazarların tüm dünyada ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanan 8 Mart 2017 tarihine kadar Yeşilyurt Kent Konseyine kaleme aldıkları öykülerini iletebileceklerini açıkladı.

HİKÂYELERDE KONU SINIRLAMASI OLMAYACAK

Yarışmanın detaylarıyla ilgili bilgiler veren Çobanoğlu, şunları kaydetti:

“Kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediyemiz tarafından başlatılıp Kent Konseyi olarak destek verdiğimiz ‘Kadın Yazarlardan Hikâyeler’ yarışmasıyla kadınlarımızı edebiyata ilgilerini artırmak ve kaleme aldıkları öykü ve hikâyelerini kent sakinleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan yarışmaya katılmak isteyen hemşerilerimizin hikâyelerini en geç 8 Mart 2017 Çarşamba gününe kadar Yeşilyurt Kent Konseyine iletmeleri gerekmektedir. Hikâyelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış olması gereklidir. Hikâyelerde konu sınırlaması olmayacaktır. Her kadın yazarımız beş sayfayı geçmeyen tek bir hikâye ile yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılan hikâyeler telif ücreti ödenmeden Yeşilyurt Belediyesi veya Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yayımlanma hakkına sahiptir. Yarışma sonunda dereceye girecek olan kadın yazarlarımıza düzenlenecek törenle ödüllerini takdim edeceğiz.” dedi.

Çobanoğlu, yarışmalar sonucunda dereceye girecek olan ilk kadın yazara bin TL, ikinci yazara 750 TL, üçüncü yazara ise 500 TL para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyelerin verileceğini sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ