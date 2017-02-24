Konu ile ilgili açıklamada bulunan MAFSAD Başkanı İnan Orhan, görsel sanat alanında iyi olabilmek için mesleğin duayenlerinin MAFSAD olarak istişare içinde olduklarını söyledi. Başkan İnan Orhan, Fehmi Kolçak Fotoğraf Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte ANAFOD üyelerinin sunumlar yapacak. Burada yeni ve eski fotoğraf teknikleri üzerine birde söyleyişi yapacağız” dedi.

“GÜZEL ETKİNLİK OLACAK”

MAFSAD Başkanı İnan Orhan, İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneğinin köklü ve güçlü bir dernek olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin en dinamik ve fotoğraf sanatı anlamında iyi işler üreten en iyi derneklerinden biri ANAFOD’dur. Böyle bir derneği Malatya’da ağırlamaktan onur duyacağız. Malatyalı fotoğrafseverleri etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK