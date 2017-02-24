24 Şubat 2017 Cuma

İstanbul fotoğraf sanatçıları Malatya’da toplanacak

İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği-ANAFOD, MAFSAD’ın konuğu olacak. 24 Şubat 2017 Cuma akşam saat 19.00’da MAFSAD’ın ev sahipliği ile düzenlenecek olan sunum ve söyleşi programına İstanbul’dan çok sayıda fotoğraf sanatçısının katılacağı öğrenildi.

24 Şubat 2017 Cuma 10:59
İstanbul fotoğraf sanatçıları Malatya’da toplanacak

  Konu ile ilgili açıklamada bulunan MAFSAD Başkanı İnan Orhan, görsel sanat alanında iyi olabilmek için mesleğin duayenlerinin MAFSAD olarak istişare içinde olduklarını söyledi. Başkan İnan Orhan, Fehmi Kolçak Fotoğraf Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte ANAFOD üyelerinin sunumlar yapacak. Burada yeni ve eski fotoğraf teknikleri üzerine birde söyleyişi yapacağız” dedi.

“GÜZEL ETKİNLİK OLACAK”
  MAFSAD Başkanı İnan Orhan, İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneğinin köklü ve güçlü bir dernek olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin en dinamik ve fotoğraf sanatı anlamında iyi işler üreten en iyi derneklerinden biri ANAFOD’dur. Böyle bir derneği Malatya’da ağırlamaktan onur duyacağız. Malatyalı fotoğrafseverleri etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu. 

TAHİR ÖZÇELİK
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