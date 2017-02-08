İspendere İçmelerinde, Battalgazi Belediyesi ile Kültür Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalar devam ederken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmelerini sağlık turizmine kazandıracak projenin aşamaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gürkan, İspendere İçmelerini bölgeye kazandıracaklarını belirterek, “İspendere İçmeleri, Malatyamız, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir merkez. Orada çıkan su insan sağlığı açısından, parazitler, egzama denilen cilt hastalıklarına, şifa kaynağı olan bir su. Bu bölge geçmişte çok daha fazla bölgesel anlamda bir hizmet sunarken, zaman içinde oradaki sosyal tesislerin, sosyal donatıların yetersizliği dışarıdan gelen ziyaretçilerin sayısında önemli ölçüde azalma, hatta gelmeme olgusu başladı. Biz göreve geldikten sonra İspendere ile ilgili bir proje geliştirdik. Proje kapsamında İspenderenin tekrar Malatyamıza, bölgemize ve ülkemize kazandırılması noktasında proje çalışması yaptık. Proje çalışmasında öncelikle İspenderenin fizibilitesi yapılıp projenin Kültür Bakanlığı ayağı, Orman Su İşleri Bakanlığı ayağı ve diğer ajanslarla ilgili, hem Milli Emlak ile ilgili, kamulaştırma ile ilgili bölümleri bütün bunlar değerlendirildi. Orada kamulaştırılması gereken veya Milli Emlaktan tekrar tahsis edilmesi gereken yerlerin gereği yapıldı. Projeler yapıldı ve projeler onaylanarak şu anda Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışma yapıyoruz. Orman Su İşleri Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi ve DAP Bölge başkanlığı ile ilgili ortak çalışmalar yapıyoruz. Şu Anda Kültür Bakanlığından aldığımız ödenek çerçevesinde projemiz devam ediyor. Önümüzdeki bahar ile birlikte Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz proje kapsamında o bölgelerin ağaçlandırılması kapsamındaki çalışmalarımız devam edecek. Diğer taraftan da geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi Rektörü ile diğer yetkilileri ve DAP İdaresi Başkanı ile yapmış olduğumuz toplantı sonucu buranın bölgede bir şifa merkezi ve hastalar için bir tedavi merkezi olması noktasında bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

İspendere İçmelerinde Kültür Bakanlığı ile birlikte Battalgazi Belediyesinin bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Başkan Gürkan, “Kültür Bakanlığı ile birlikte orada büyük bir çalışmayı sürdürüyoruz. Sosyal donatı alanlarının düzgün bir altyapı formatına ve hizmet edebilecek niteliğe erişmesi için çalışmalarımızı başlattık. Ağaçlandırma çalışmaları da inşallah baharla birlikte başlayacak. MTA ile yapmış olduğumuz çalışmada şu onda sondaj yapılıyor. Sondaj şu an bin metreyi aştı. 2 bin 200 metreye kadar ineceğiz. Sondajda sıcak su bulunursa bir kolunu da oraya aktarma durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla İspendere bölgenin hem şifalı içme suyu boyutu itibariyle, hem de sosyal donatı ve regreasyon boyutu itibariyle cazibe merkezi olması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben temenni ediyorum ki gerek DAP İdaresi, gerek İnönü Üniversitesi ile yaptığımız projede ortak olduğumuz ve müşterek yürüttüğümüz İspenderenin sağlık merkezi olma noktasındaki süreçte bir an evvel başlar, burayı oraya entegre ettiğimiz andan itibaren inşallah hem bölgemize, hem de ülkemize hitap edebilecek bir şifa merkezi haline gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Projenin 3 aşamada gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Gürkan, “Kültür Bakanlığı ile yaptığımız proje çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Birinci dilim ödenek geldi ve onların ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. İkinci dilim ödenek geldi onun çalışması da bu yıl içinde devam edecek. Üçüncü dilim ödenek ihdas edildi. O da bu dönemde devam edecek. Bu Kültür Bakanlığı ve Battalgazi Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yaptığımız çalışma. Diğer taraftan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından yaptığımız çalışmalar için gerekli fizibilite etütlerini yaptık. Hangi bölgeleri ne ölçüde ve hangi ağaç çeşidi ile ağaçlandırılması noktasında fizibilite çalışması yapıldı, oranın ağaçlandırılma noktasındaki çalışmalarımız başlayacak. Diğer taraftan da İnönü Üniversitesi ve DAP ile birlikte yaptığımız, oranın şifa merkezi olması ve hasta bakım merkezi olması noktasındaki çalışmalarımızda DAP İdaresi’ne biz bilgileri ve oranın alt yapısındaki bizim hazır bulunmuşluk düzeyine getirebileceğimiz kısmını fiziki yapısını ilettik. Üniversiteye de ilettik. Üniversite’de kendi yapacaklarını DAP idaresine iletecek. DAP bu konuda ne kadar projeye yardım yapabileceğini belirtecek. Aşamalar bu şekilde tamamlanacak” şeklinde konuştu.

İHA