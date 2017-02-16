Gönül Kardeşlik Platformu’ndan İsrail’e tepki. İsrail’in gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak bir tasarı hazırlamasına tepki gösteren Gönül Kardeşlik Platformu dün Malatya ve Gazeteciler Cemiyeti’nde (MGTC) bir basın açıklaması düzenlediler. 71 STK’nın destek verdiği açıklamayı ‘Gönüllü Kardeşlik Platformu’ adına Adıyamanlılar Dernek Başkanı Melik Demirbay yaptı.

Demirbay, Malatya’da Gönüllü Kardeşlik Platformu olarak Siyonist İsrail’de tasarı halinde meclislerine sunulan ezan yasağını protesto etmek için bir basın bildirisi sunmak üzere toplandıklarını söyledi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Konuşmasına Saff Suresi’nin 61’inci ayetiyle başlayan Demirbay, “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır” diyerek, “İsrail meclisinde görüşülüp kanunlaştırılmak üzere ‘Gürültü kirliliğine neden olduğu’ iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak bir tasarı hazırlanmıştır. Tasarının yürürlüğe girmesi için 16 Şubatta İsrail Meclisi Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması bekleniyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak Müslümanlardan gelen tepkiler özerine kanunlaşmamıştı” şeklinde konuştu.

IRKÇI BİR GİRİŞİM

Bunun kabul edilemez bir müdahale olduğunu kaydeden Demirbay, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı yazılı açıklamada, gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmiştir. Radikal bir hükümetin faşist unsurlarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun desteğiyle ezanı yasaklama çalışmaları, tehlike arz eden bir gelişmedir. Bütün dinlerin özellikle de Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik ırkçı bir girişimdir. Ezanın yasaklanması Müslümanların dini duygularını provoke etmenin yanı sıra ibadetlere ve dini sembollere yönelik kabul edilemez bir müdahaledir” ifadelerine yer verdi.

SİYONİST’LERİ TEL’İN EDİYORUZ

Bu kararın ibadet özgürlüğüne yönelik apaçık bir ihlal olduğunu belirten Demirbay, “Bu karar, hoşgörü ve dinlerin şehri Kudüs'te ezan sesleri ve kilise çanları arasında yüzyıllardır yaşayan Filistinlilerin örfünü ve haklarını çiğneyen, dünyadaki Müslümanların duygularını inciten ve ibadet özürlüğünün apaçık bir ihlalidir. Bu ihlal ve saldırıları asla kabul etmiyoruz. İsrail’in faşist ve diktatör yönetimini Müslümanlara karşı almış olduğu bu yersiz tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz. Anadolu topraklarında 18 yıl ezanı susturanların, 15 Temmuz’da sela ve ezan okuyan müezzinlerimize saldıranların fikir babası olan Siyonist’leri tel’in ediyoruz. Ezan Müslümanların ve İslam’ın şiarlarındandır. Kimsenin bu ezanları susturmaya gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL