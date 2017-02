Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelerin yapıldığı sanat dalı olan kâğıt rölyefe ilgi Malatya’da giderek artıyor. Kadın ve erkeklerin rahatlıkla yaptığı, üstelik yaş sınırının da olmadığı bu sanat dalı biraz sabır istese de yine de bir tutku olmaya devam ediyor. Kâğıt rölyef hakkında gazetemize konuşarak önemli bilgiler veren Usta Öğretici Emine Özer, kadınların bu sanat dalına çok fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Kâğıt rölyefin Osmanlılar döneminden itibaren yapıldığını belirten Özer, bu sanat dalının yapım aşamasından da bahsetti.

HER RESİMDE FARKLI ÇALIŞIYORUZ

Bu sanat dalını 10 resimli kâğıttan yapıldığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

“Kâğıt rölyefte 10 kağıt üzerine çalışıyoruz. Kullandığımız malzemeler kâğıt, soğuk silikon, çöp şişten oluşuyor. Yani 10 tane kâğıt üzerindeki resmi geriden öne doğru çalışarak yapıyoruz. Aynı resimden 10 tane oluyor. Her resimde farklı çalışıyoruz. Çalışılarak her şey daha iyi ortaya çıkıyor. Mesela bir tablo yaparak bu sanat dalı hemen öğrenilmiyor. Öğrencilerimiz her tabloda mutlaka sınıfta olmak zorundalar. Çünkü yapımın ince detaylarını görmek zorundalar. Boya yerine vernik ve boya kullanıyoruz. Resimleri il dışından getirtiyoruz. Diğer malzemelerin hepsi Malatya’da mevcut. Bu sanat dalında özveri ve temizlik çok önemli. Bu sanat dalında soğuk silikonla çalışıldığı için resmin üzerine kesinlikle silikon gelmemeli. Bu duruma çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü temizlik çok önemli, silikon resmin üzerinde kaldığında, buna vernik de atıldığında resim oldukça çirkin görünüyor.”

ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI

Bu sanat dalının zorluğunun öğrenene kadar olduğunu dile getiren Özer, “Zor olmuyor. Öğrendikçe daha zevkle çalışılıyor. Kursumuza gelen insanlarımızın yaşı 10 yaşından başlıyor, 80 yaşına kadar devam ediyor. Yaş sınırı yok bu sanat dalında. Bu sanatın zorluğu bu sanat dalını anlayana kadardır. İzah ettikten sonra zaten kursiyerlerimiz öğreniyor. Bir resmin tamamlanması çalışmadan çalışmaya bağlı. En basit bir çalışma 1 hafta sürüyor. En zor çalışmamız ise 1,5 ayda tamamlanıyor. Çalışmamız tam bir el emeği göz nuru. İğneyle kuyu kazmak gibi. Biz sergi düzenledik. Sergimizden sonra öğrenci sayımız bayağı arttı. Çok sayıda da satış yaptık. Tablolarımızın fiyatları değişiyor. En pahalı tablomuz 350 TL” şeklinde konuştu.



BU SANAT DALI YETENEK İSTİYOR

Bu kursu herkese tavsiye eden kursiyerlerden Esra Canoğlu da, “4 aydan bu ya kursa geliyorum. Aslında bu sanat dalı hemen öğreniliyor da yetenek istiyor. Bu sanat dalı sabır gerektiriyor. Bu sanat dalında bir evin çatılarındaki oyuntularına kadar kesiyoruz. Bu sanat dalı biraz daha mücadele etme, zorluklara göğüs germe kursu. Kursumuzda hem sanatı öğreniyoruz hem de hoş arkadaşlıklarımız oluyor. Ortamımız oldukça güzel. Ben bu kursu herkese tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL