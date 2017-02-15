Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2017 Yılı Kültür Takvimi kapsamında, “80. Yılında Hüseyin Karatay’ın Yazarlığı ve Sanat Anlayışı” konulu bir panel düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 19.30’da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenecek olan panele; Ahmet Kekeç, Ahmet Sait Akçay, Adil Akkoyunlu ve İsmail Söylemez konuşmacı olarak katılacak. Panele tüm Malatyalıların davetli oldukları bildirildi.



HABER MERKEZİ