Ali Kapısı Derneği tarafından Hz. Hızır’ı anmak için Birlik Cemi düzenlendi. Ali Kapısı Derneği’nde düzenlenen ceme Ali Kapısı Derneği Başkanı Dede Muhsin Topalcengiz başta olmak üzere birçok vatandaş katıldı. Cem hakkında BUSABAH’a konuşan Ali Kapısı Derneği Başkanı Dede Muhsin Topalcengiz, birlik cemi hakkında önemli bilgiler verdi.

Cemin, 3 tevhit, 3 düvaz imam ve 3 semahla tamamlandığını kaydeden Dede Topalcengiz, semahlarının birisinin de miraçlama olduğunu ifade etti.

3 VARLIKTA BİRLİYORUZ

Tevhidin kelime anlamının Allah’ın ismini ve varlığını birlemek olduğunu dile getiren Dede Topalcengiz, “Miraçlama kırklar semahıdır. Bütün canlar içindir. Diğer geri kalan 2 semah ise istek semahlarıdır. Çünkü semahın anlamı hak için dönerek Miraç’a kendinden geçerek yükselmeyi temsil eder. Hz. Peygamber efendimiz de miraca yükseldiği zaman dönerek yükseldiği rivayet edilir. Bilimsel araştırmalar sonrasın da fizyolojik olarak yapılan anlatımlarla hesaplama yaptıklarında Hz. Muhammed Mustafa’nın miraca ulaşması 52 bin ışık yılına denk geliyor. Tabi ona ulaşmak mümkün değil ama en azından onu temsil edebilmek, o aşkı yakalayabilmek için semahlarımız hak için dönülür. Tevhitler dediğimiz ise 2 cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa’nın, Hz. Ali’nin ve Cenabı Hakk’ın ismi ‘Allah Allah Allah’ diyerek bağlamalarımız ve sazımız eşliğin de zikrederiz. Zaten tevhit kelime anlamı olarak da Allah’ın ismini ve varlığını birlemektir. Bizler 3 varlıkta birliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BURADA ALINAN ABDEST GÖNÜL ABDESTİDİR

Cem evine gelirken alınan abdestin zahir olduğunu belirten Dede Topalcengiz, “Abdest aldırırken orada ibrikle ve havluyla bir vaci bir sofu olaraktan bulunur. Gayet iyi biliyoruz ki 2 damla suyla abdest alınmaz. Burada anlatılmak istenen de ceme gelirken herkes temizlenir. Bir söz vardır ‘Diliniz bize özünüz hakka’ bundan esinlenerek temiz kıyafetler giyilir ve hakkın karşısına temiz çıkılır. İşte burada alınan abdestte gönül abdestidir. Cem evine gelirken alınan abdest de zahiridir” şeklinde konuştu.

Daha sonra Hz. Hızır ile ilgili konuşan Dede Topalcengiz, şunları kaydetti:

“Hz. Hızır, Hz. Musa döneminde yaşadığı rivayet edilen erenlerdendir. Bir rivayette de nebidir. Yani Hak tarafından kitap gönderilmemiş peygamberlerdendir. Tarihsel anlatımlar da Zülkarneyn ordularından birinin de komutanıdır. Cenab-ı Hak tarafından kalp ilminin verildiği zatlardan biridir. Ölümsüzlük suyu olan ab-ı hayat suyundan Hz. İlyas ile birlikte içmiştir. Darda kalanların darına yetişmesi için görevlendirilmiştir. Kuran-ı Kerim’de birçok ayetlerde ismi geçmektedir. Kehf Suresi’nin 60. ve 82. ayetleri arasında Hz. Musa’yı ve Hz. Hızır’ı anlatır. Hızır ismi Arapça’da Hadr’dan geliyor. Kelime anlamı yeşil demektir. Daha sonra Anadolu ya geldiğin de Hıdır ve Hızır isimleri olarak dönüşümleri olmuştur. Hz. Hızır’ı Hz. Musa arayıp bulduğu zaman bir ummanın kenarında otururken yerin yemyeşil olduğundan bahsediyor. O yüzden o nebiye yeşil ismi verilmiştir. Yeşil renginin anlamı da doğanın özü oluşudur. Bütün yaşamın ve doğanın en güzel rengidir.”

BİR TÜRLÜ ÇÖZÜM BULAMIYORLAR

Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan’ın hastalığından da bahseden Dede Topalcengiz, “Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimiz küçükken rahatsızlanıyorlar. Ateşli rahatsızlıkları da günlerce sürüyor. Bir türlü çözüm bulamıyorlar. Bu arada da üzülmesin diye Peygamber Efendimize de bu durumu Hz. Fatma bildirmek istemiyor. Fakat Hz. Fatma zor da kalınca Peygamber Efendimizin yanına gidiyor. Burada Peygamber Efendimiz, Hz. Fatma’ya, Hz. Hasan’ı ve Hz. Hüseyin’i sorunca rahatsız olduklarını ve çare bulamadıklarını anlatıyor. ‘Onlar hasta biz perişanız, ne buyurursunuz?’ diye soruyor. Hz. Muhammed de 3 gün boyunca oruç adamasını ve sabaha niyetli olunmasını söylüyor. Hz. Fatma oradan ayrılıp Hz. Ali’nin yanına geliyor ve bu durumdan bahsediyor. Akşamdan niyetlenip oruçlarını tutuyorlar. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin zaten rahatsızlıklarından dolayı yemek yiyemiyorlar ve niyetleniyorlar. Hz. Fatma ve Hz. Ali Efendimiz bir de Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in hizmetin de görevli olan kadın beraber beşi birden niyetleniyorlar” diye konuştu.

3 EKMEĞİ PAYLAŞIYORLAR

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in hastalıklarından sağlıklarına kavuştuğunu söyleyen Dede Topalcengiz, “Hz. Ali Efendimiz eve geliyor. O gün ki kazancıyla alınan arpadan el değirmenin de un yapıyorlar. Undan 3 tane ekmek yapıyorlar. O ekmeğin birincisini 5’e bölüyorlar. Çünkü 5 kişiler ve oruçlarını açıp karınlarını doyuracaklar. Tam o esnada kapı çalınır. Kapıda bir fakir vardır. ‘3, 5 gündür kursağımdan bir lokma ekmek girmedi. Sizler beni boş çevirmezsiniz karnımı doyurmam için bana yardımcı olursunuz’ deyince Hz. Fatma ve çocukları birbirlerine bakıp yiyecekleri ekmekleri fakire veriyorlar. Birer yudum suyla oruçlarını açıyorlar ve aynı şekilde niyetleniyorlar. 2’nci gün yine oruç açma vaktinde bir yetim geliyor. Aynı şekilde yine yiyecekleri yiyeceği ona veriyorlar. 3’üncü günü yine oruç açacaklar bu kez bir esir geliyor. Bu defa da yiyeceklerini ona veriyorlar ve suyla oruçlarını açıyorlar. Ertesi gün sabah Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sağlıklarına kavuşmuş şekilde uyanıyorlar” söylemlerinde bulundu.

CENAB-I HAK EVLADINIZLA SINADI

Oruçlarını bu yüzden tuttuklarını söyleyen Dede Topalcengiz, “Hz. Fatma, Hz. Ali Efendimizle birlikte Peygamber Efendimizin yanına gidiyorlar. Baştan sona kadar durumu Hz. Muhammed’e anlatıyorlar. Hz. Muhammed yüzlerinde ki tebessümü görünce, 3 gün boyunca akşam kapınıza gelenler Hz. Hızır’dı. Cenab-ı Hak tarafından görevlendirildi. Sizi hem malınız hem canınız hem de evladınızla sınadı. Ne mutlu size ki bu sınavı geçtiniz. İşte Hızır orucunun geldiği yer de buradır. Hz. Hızır Ehlibeyt’in içerisinde olduğu için Alevilikte önem taşır. Oruçlarımızı bunun için tutarız. Lokmalarımızı da oruçtan sonraki cemlerimizde Hz. Ali efendimiz ve Hz. Fatma’nın yapmış olduğu lokmalar niyetiyle yapar bütün canlara eşit şekilde rıza ve Hızır Lokması olarak dağıtırız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dede Topalcengiz, Şubat ayının 25’inde saat 15.00’te Hacı Bektaş-i Veli Kültür Merkezinde Hz. Hızır’ı Birlik Cemi yapılacağını ve bütün vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK