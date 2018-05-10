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Hekimhan’da hıdırellez coşkusu

Hekimhan Belediyesi, Hıdırellez Şenliği organize etti. Etkinlikte sahne alan Ankara Malatyalılar Derneği Halk Müziği Korosu adeta büyüledi.

Hekimhan’da hıdırellez coşkusu

Hekimhan Belediyesi, Hıdırellez Şenliği organize etti. Etkinlikte sahne alan Ankara Malatyalılar Derneği Halk Müziği Korosu adeta büyüledi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:17
Hekimhan’da hıdırellez coşkusu

Bir konuşma yapan, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Hıdırellez bizim geleneğimiz, göreneğimiz, adetlerimizden biridir. Bizi yaşatan, toplumları yaşatan bu gelenek ve göreneklerdir. İnsanları bir arada tutan bu adetlerdir. Hıdırellez tarihin derinliklerinden gelen bir geleneğimizdir. Bu gelenek ve göreneklerimiz bizleri bir arada tutan unsurlarımızdandır” dedi.

Daha sonra Ankara Malatyalılar Derneği Halk Müziği Korosu sahne alarak dinleyicilere müzik şöleni yaşattılar. Programa Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam Vekili Mehmet Erdem, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HıdırellezHekimhanEtkinlikKonser
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