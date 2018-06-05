Hat ve kalem işi çalışması büyüledi

TOKİ konutları içerisinde yer alan Bedir Mescidi, MABESEM danatçılarının 1 haftalık çalışmasıyla geleneksel sanatlarla tanışma imkanı yakaladı.

MABESEM Hüsn-i Hat Atölyesi Öğretmeni Hattat Haci Kırnık’ın nezaretinde atölye öğrencilerinin gerçekleştirdiği çalışma hayranlık uyandırıyor.

Çalışma kapsamında Lafzatullah, Arapça yazılışlarıyla Besmele, İslam’ın ilk emri olan ve müsenna(aynalı) yazılan “İkra(oku)”, “Huve(O)”ve “Elhamdulillah” lafızları yazıldı. Kıble tarafındaki yazılar birlikte okunduğunda ise ortada Lafzatullah ve iki yanda “Huve(O)” olduğu için “Hu Allah Hu” okuyuşu ortaya çıkıyor.

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