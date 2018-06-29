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Günpınar Şelalesi 243. Tabiat Parkı oldu

Günpınar Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Malatya ziyareti sırasında Günpınar Şelalesi'nin Tabiat Parkı ilan edileceğin müjdesini vermesinden sonra gerekli adımlar atılmaya başlanmış ve ilk olarak hazine adına kayıtlı olan alanda cins değişikliği yapılarak sahaya orman vasfı kazandırılmıştı. Şimdi ise tabiat parkı olarak belirlendi.

Günpınar Şelalesi 243. Tabiat Parkı oldu

Günpınar Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Malatya ziyareti sırasında Günpınar Şelalesi'nin Tabiat Parkı ilan edileceğin müjdesini vermesinden sonra gerekli adımlar atılmaya başlanmış ve ilk olarak hazine adına kayıtlı olan alanda cins değişikliği yapılarak sahaya orman vasfı kazandırılmıştı. Şimdi ise tabiat parkı olarak belirlendi.

29 Haziran 2018 Cuma 18:44
Günpınar Şelalesi 243. Tabiat Parkı oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, doğal vadisi ve estetik şelalesi ile tabiat harikası olan 144 hektarlık alanda ön etüt raporu tanzim edilerek şelalenin tabiat parkı yapılması için Bakanlığa teklif yapılmıştı. 2016 yılında başlayan çalışmaların ardından tamamı orman rejimine tabi olan sınırları belirlenen sahanın ‘Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı’ olarak ilan edildiği açıklandı. Günpınar Şelalesinin tabiat parkı ilan edilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti. 
Burada konuşan Bölge Müdürü Koç, Darende’de bulunan Günpınar Şelalesi’nin Türkiye’nin 243. tabiat parkı olarak ilan edildiğini belirterek kararın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaGünpınar şelalesiTabiat Parkı
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