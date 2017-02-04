TEMA Vakfı Malatya Battalgazi ilçe sorumluluğu görevini gönüllü olarak yürüten Adem Sayın, görevini yeni ilçe sorumlusu Şengül Korkut’a devretti. Ülke genelinde 630 bini aşkın gönüllüsüyle birlikte yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten TEMA Vakfı Battalgazi ilçe Sorumlusu Şengül Korkut, TEMA’nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olduğunu söyledi.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Çok gönüllüye ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden Korkut, “Sahip olduğu doğal varlıkları ile Battalgazi’de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibim ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak, ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ