Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

GİTAR DİNLETİSİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından enstrümantal konser verildi.

GİTAR DİNLETİSİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından enstrümantal konser verildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:01
GİTAR DİNLETİSİ

Gitar Dinletisi konseri büyük ilgi gördü.
Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen konser programında vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu. Gitar Öğretmeni Mutlu Gedik’in koordinasyonunda düzenlenen konserde büyük coşku yaşandı. Gitarla icra edilen ünlü eserleri dinleyiciyle buluşturan MABESEM sanatçıları, yoğun alkış aldı. Büyük ilgi gören eserler, dinleyicinin isteği üzerine tekrar icra edildi. Konserde, MABESEM’in genç kursiyerleri de sahne alarak yeteneklerini sergiledi. İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Suriyeli Muhammed Abou Shala da konuk sanatçı olarak eserlere gitarıyla eşlik etti.

Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, sanatçılara çiçek takdim etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gitar DinletisiMABESEMMutlu GedikCoşkun KaraağaçMalatyaBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT DARENDE'Yİ TANITTI
TRT DARENDE'Yİ TANITTI
‘Abdülhamit Han’ı Anlamak’ programı düzenlendi
‘Abdülhamit Han’ı Anlamak’ programı düzenlendi
Siyer Derslerine Devam...
Siyer Derslerine Devam...

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim