Gençlerin sanatın çeşitli dallarında geliştirecekleri projelerini hayata geçirerek kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan GENÇDES programına ilişkin başvuru tarihleri belirlendi. Başvuruların online olarak 30 Ocak 2017 ve 6 Mart 2017 tarihleri arasında gencdes, kulturturizm.gov.tr adresinden yapılabileceğini belirtildi.

MÜRACAATLAR 3 ANA BAŞLIKTA ALINACAK

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, proje ile gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmanın amaçlandığını dile getirerek, sanatın çeşitli dallarında gençler tarafından veya gençlere yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. İskenderoğlu, müracaatların etkinlik ve projeler için verilen destek, sanatsal faaliyetler için destek, eser üretimi için verilen destek olmak üzere üç ana başlıkta müracaatların alınacağını, gençlerin projede istifade etmelerini arzuladıklarını belirterek, 14-29 yaşları arası gençleri GENÇDES projesi için fikir üretmeye proje hazırlamaya davet etti. (Haber-Foto: İHA)

İHA