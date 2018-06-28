“Gaziler başımızın tacıdır’ demekle bu işler olmuyor”

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nın başladığı tarihin 68. yılı dönümünün Malatya’da kutlanmaması tepkilere neden oldu. BUSABAH gazetesine konuşarak Kore gazilerinin unutulduğunu ileri süren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi eski Başkanı Bayram Akdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

25 Haziran’ın Kore Harbi’nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akdemir, 68 yıl önce atalarının Kore’de Türk’ün adını duyurduklarını söyledi.

TÜRK ASKERİ KORE’DE İNSANCIL OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Şu anda Malatya’da fazla Kore gazisi bulunmadığı belirten Akdemir, “Dünyaya Türk’ün askeri olduğunu, Türk askerinin insancıl olduğunu gösterdiler. Türkiye 1950 yılında Kore Türk Tugayı’yla 3 tugayla, her tugay 5 bin 76 kişi olmak kaydıyla Kore’ye adım attılar. Kore Harbi’yle Türk askerinin gücünü tüm dünyaya gösterdiler. Sağ olan gazilerimize sağlıklı günler diliyorum. Şu anda fazla gazimiz kalmadı. Malatya’daki Kore gazilerimiz ise unutuldu” dedi.

KORE GAZİLERİMİZİN ADINI DUYURDUK

Kendi başkanlığı dönemlerinde gaziler için önemli etkinlikler yaptığını dile getiren Akdemir, “Kore gazilerimizin madalyalarını benim dönemimde Genel Merkezimizin vasıtasıyla temin ettik. Tüm gazilerimiz madalyalarına kavuştular ama şu anda unutuldular. Mesela Malatyalı Kore gazilerimizden birisi Kore’de Amerikalılar tarafından nişan ödülüne layık görüldü, plaket aldı. Bunu Malatya kamuoyu bilmez. Gazimiz Kore’de Türk’ün adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Malatya’da toplam 241 gazimiz gitmişti. Daha önce benim dönemimde Kore gazilerimizin adını duyurmuştuk. 3 dönem (2009-2015) gazilerimizi Kore’ye gönderdik. Gazilerimiz oradaki anılarını tazelediler. Geldikleri zaman yüzlerini görmeniz lazımdı. Bizler o sevinci yaşadık ve gazilerimize de o sevinci yaşattık” şeklinde konuştu.

GEREKENLERİ ZATEN YAPTIK

Geçmiş dönemde gazilerin onurlandırıldığını kaydeden Akdemir, “Her dönem gazilerimizin onurlandırılması için ö dönemdeki yetkililerimiz, Valiliğimiz, 2’nci Ordumuz bir yemekle gazilerimizi onurlandırıyorlardı. Ama ne yazık ki, muharip gazilerimiz unutulan gaziler, çünkü eskiyen gaziler. Bunlar Türk savaş tarihine adlarını altın harflerle yazdıran gazilerimiz. Ben onları unutmuyorum. Kendi imkanlarımla onlar için bazı programlar yapıyorum. Geçen yıl Urfa’daydım. Ve orada bir fotoğraf sergisi açtım. Bir etkinliğim de temmuz ayında olacak. Etkinliğimiz Konya ve 3 günlük olacak. Kıbrıs’a zaman zaman gidip geliyorum. Orada gerekenleri zaten yaptık. Bu etkinlikleri derneğimizin yapması gerekirken benim bunları yapmam zoruma gidiyor. Çünkü Türkiye Muharip Gaziler Derneği demek atalarımızın derneği demektir” diye konuştu.

TANIYAN YOK!

Akdemir, “Malatya’da şu anda çıksa çıksa 8-10 Kore gazimiz çıkar. Neredeyse yaşları 86 civarında. 25 Haziran’da gönül isterdi ki ordu nezdinde evleri ziyaret edilsin. Ancak gazileri hiç ziyaret eden yok, tanıyan yok. Bazı özel günlerde gaziler başımızın tacıdır demekle bu işler olmuyor. Hiçbir zaman geç kalındı diye bir şey yok. Hala gazilerimizin gönülleri alınabilir. ‘Devletim bana sahip çıktı’ hisse uyanıyor onlarda ve komşularına karşı gururlanıyor. Bu çok önemli” dedi.

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