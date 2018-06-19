Fotokamp’ta engellilere jest

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesinin organize ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurum STK/kişi tarafından desteklenen Uluslararası Malatya Fotokamp bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Arapgir’in Kayaarası Kanyonu’nda gerçekleştirilecek.

Fotokamp’ta bu yıl engelli öğrencilere de fotoğraf eğitimi verilecek. Gerçekleştirilecek olan bu faaliyet için 10 engelli öğrenciye fotoğraf makinesi alınacak. Eğitimler sonunda öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan bir sergi oluşturulacak. Daha sonra fotoğraf makineleri de öğrencilere hediye edilecek.

“ENGELLİLERE VE AİLELERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Fotoğraf yoluyla engellilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Engelsiz Fotoğraf Derneği-ENFOD kurucuları Nilgün Şahin ve M. Mebrur Hatunoğlu kendilerini şu şekilde anlattı:

“Bazı arkadaşlarımız uzun yıllardır engelli çocuklarla fotoğraf çalışmaları yapmaktadır. Fotoğraf o çocukların yaşama bağlanmasında oldukça önemli bir araç. Engelli çocuklarla birlikte oldukça, onların ve ailelerinin, bizim yaşadığımız dünyadan oldukça farklı, oldukça zor bir dünyaları olduğunu gördük. Engelli çocukları tanıdıkça da onların saflığına, yalansız bir dünyada yaşadıklarına, koşulları ne denli zor olursa olsun, yaşama tutunabilmek için bir şeyler yarattıklarına tanık olduk. ENFOD böyle doğdu. Bu yüzden engelli çocuklarla ilgili projeler yapmaya, başka kurum/kişi ve STK’ların yaptığı projeleri desteklemeye, bu sayede engellilere ve ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz.”

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, bu etkinliğin önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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