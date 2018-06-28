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Fotokamp Projesi ilgi görüyor

4.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, Arapgir Kayaarası Kanyonu'nda başladı. 

Fotokamp Projesi ilgi görüyor

4.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, Arapgir Kayaarası Kanyonu'nda başladı. 

28 Haziran 2018 Perşembe 16:30
Fotokamp Projesi ilgi görüyor

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Parantez Eğitim Kurumları, Arapgir Doğa Sporları Derneği tarafından desteklenen Fotokamp Projesi Arapgir Kayaarası Kanyonu'nda başladı. 
Renkli görüntülerle başlayan ilk günde yaklaşık 180 çadırın kurulduğu ve 500 ziyaretçinin katıldığı kampa ilgi büyük.Kampın ilk gününde Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı onlarca fotoğraf sanatçısı ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladı. 
Kayaarası Kanyonu'na hayran kalan konukların bol bol resim çektiği, halayların çekildiği, etkinlik 3 gün sürecek. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FotokampArapgir
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