2. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği öğrenildi. Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından hazırlanan, Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arapgir Belediyesi, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği,Arapgir Doğa Sporları Derneği tarafından desteklenen üçüncü Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi Arapgir ilçesinde sanatseverlere merhaba diyecek. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’nin 6 Temmuz tarihlerinde başlayacağını ve 9 Temmuz tarihine kadar süreceğini anlatan MAFSAD Başkanı İnan Orhan, etkinlik boyunca kampa katılan tüm misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarını söyledi.

GÜZELLİKLERİ ANLAMAK İÇİN YAPIYORUZ

Başkan İnan Orhan, “Biz bu etkinliği çevredeki güzellikleri anlamak, dokunmak için yapıyoruz. Levent Vadisi’nde buranın güzellikleri konusunda farkındalık oluşturduk. Sivil toplum olarak elbette yapacaklarımız sınırlı. Doğadaki güzellikler bizim. Bunları görmek, göstermek gerekiyor. Bu yıl da planlarımızı hazırladık. Arapgir ilçesine konuk olacağız” dedi.

4 GÜN SÜRECEK

6-9 Temmuz 2017 tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz ve 4 gün sürecek olan etkinliklere, yurt dışından, Malatya’dan ve ülkenin dört bir yanından yüzlerce kişinin katılması beklediklerine dikkat çeken Orhan, Akçadağ’a bağlı Levent Vadisi’nde Fotokamp’ı başlattıklarını, bu fotokampa 3 ülke, 35 şehir ve Malatya’dan toplamda bin 750 kişinin katıldığını ifade etti. Orhan konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Kampımızın tek amacı var tarih ile insanı bir arada yaşatmak. 2 yıldır Akçadağ ilçesinde yapıyorduk bu yıl da Arapgir ilçesinde yapacağız. Her yıl farkı ilçelerde yapacağız kampımız sürekli yer değiştirecek. Levent Vadisi’de kamp yaptığımızda, Malatya’da yaşayan hemşerilerimizi buraya ilk kez geldiklerini söylediler; bu duruma şaşırdık. Bizler de kampı bütün ilçelerde yapma kararı aldık. Böylelikle hem Malatya’da yaşayıp gezme imkanı bulamayanlara hem de yurt içi ve yurt dışında gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtmış olacağız. 6-9 Temmuz tarihleri arasında Arapgir ilçesinde yapacağımız kampa vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kampımız her zaman ki gibi ücretçisiz olacak. Gecen yılda bir sözümüz vardı, çadırın al gel sloganımız ile güzel bir anı yaşamak istiyoruz” diye konuştu. İnan Orhan Arapgir İlçesinde etkinlik kapsamında yapılacak faaliyetleri ise şekilde sıraladı; Fotoğraf sunumu ve söyleyişi, fotoğraf atölyesi, fotoğraf sergileri, doğa yürüyüşü, bisiklet turları ve ilçe gezileri yapılacak.

TAHİR ÖZÇELİK