Fotoğraf yarışmasında başvuru süresi uzatıldı

Yarışmaya katılım yoğun olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yarışmada ki temel amacımız, ilçemizin doğal güzellikleri, zenginlikleri ve hemşehrilerimizin yaşam tarzlarının mutluluk temasıyla harmanlanıp sanatsal bir etkinlikle anlatılmasıdır. Yarışmaya katılım için yurdun dört bir tarafından birçok fotoğrafçı ilçemize gelerek bu anları fotoğrafladılar. Daha önce 20 Haziran 2018 olarak kamuoyuna ilan edilen başvuru süresinin yoğun ilgi ve gelen talepler üzerine 25 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar uzatılmasına yönünde karar aldık. Bu süre içerisinde tüm fotoğraf tutkunlarını Yeşilyurt’a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

BİRİNCİYE 3 BİN 500 TL ÖDÜL

Yarışmanın teknik şartnamesinin Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesinden açıklandığını aktaran Çınar, “Yarışmamıza katılmak isteyenler çektikleri fotoğraflarını yesilyurtbel.tr@gmail.com adresine gönderebilirler. Yarışmanın seçici kurulu tarafından yapılacak kapsamlı değerlendirmelerin ardından dereceye giren fotoğraflar ve yarışmacılarımızı www.yesilyurt.bel.tr internet sitemizden açıklayacağız. Yarışma sonunda dereceye girecek birinci yarışmacıya 3 bin 500 TL, ikinci ve üçüncüye 3 bin TL, mansiyon dalında 250 TL, özel ödül 200 TL ve sergileme alan fotoğraflar için 250 TL para ödülü takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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