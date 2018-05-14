Fotoğraf Makinesi Müzesi'ne ödül

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 2. defa düzenlenen Müze Özendirme Yarışması Arşiv ve Koleksiyon Müzeleri Dalında, Malatya Büyükşehir Belediyesinin Fotoğraf Makinası Müzesi ile ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda hizmete sunulan ve her ay binlerce kişinin ziyaret ettiği, en eskisi 1876 yılına ait toplam 1965 adet fotoğraf makinasının sergilendiği müze içerisinde ayrıca, fotoğraf makinalarına ait aksesuarlar, film yıkama ve kart baskı laboratuvarının da yer aldığı belirtildi.

Kastamonu’da düzenlenen toplantıda Malatya Büyükşehir Belediyesinin ödülünü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Erol Yiğit teslim aldı.

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